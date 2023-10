Yacobitti: "Se intenta intimidar a quienes no nos subordinamos al acuerdo de Macri con Milei"

Yacobitti fue de los mencionados por Macri como los dirigentes de la UCR que "transaron" con Massa con miras al balotaje.

Hoy vemos con preocupación que se intenta intimidar a quienes no nos subordinamos al acuerdo de Macri con Milei. Los insultos de Lombardi y la difusión de noticias falsas o muy viejas exhibidas como si fueran actuales, buscan episodios de violencia contra quienes piensan distinto — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) October 27, 2023

Morales: "Macri es el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio"

El presidente de la UCR volvió a rechazar el pacto entre Macri, Bullrich y Milei. / Foto: Víctor Carreira

El diputado radicaladvirtió este sábado que desde los sectores de Juntos por el Cambio, encabezados por Mauricio Macri, "se intenta intimidar a quienes no nos subordinamos" al acuerdo político con Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre., publicó en las últimas horas Yacobitti en su cuenta de la red X.Y agregó:Yacobitti fue uno de los tres dirigentes radicales, junto con Gerardo Morales y Martín Lousteau, mencionados el viernes por Mauricio Macri como los dirigentes de la UCR que "transaron" con Sergio Massa con miras al balotaje.El viernes, el radicalismo emitió un duro comunicado en el que calificó como "una ofensa incalificable" que el expresidente haya acusado a la dirigencia de ese partido de haber "transado contra los intereses de los argentinos", y consideró que la palabras de Macri constituyen "un ejercicio de hipocresía" de alguien que "menoscabó la posibilidad del triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones generales del domingo pasado."La acusación del ingeniero (Mauricio) Macri a la Unión Cívica Radical de haber 'transado en contra de los intereses de los argentinos' constituye una ofensa inclasificable por parte de un expresidente a quien nuestro partido sostuvo con lealtad durante los 4 años de su gobierno", señaló el Comité Nacional del partido centenario en un comunicado difundido anoche.En ese sentido, afirmó que "las palabras del expresidente son un ejercicio más de hipocresía de quien, con su conducta, ha menoscabado la posibilidad de triunfo de Juntos por el Cambio".El presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió este sábado en que el expresidente es "el mariscal de la derrota" de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales del domingo pasado, en las que la candidata de esa coalición, Patricia Bullrich, quedó tercera en las preferencias del electorado., reiteró Morales en declaraciones a radio Mitre.El presidente de la UCR volvió a rechazar el acuerdo electoral alcanzado esta semana entre Macri, Bullrich y Milei, que dejó a JXC en un virtual estado de fractura."Las propuestas de Juntos por el Cambio no tienen nada que ver con los lineamientos de Milei. Ese acuerdo fue una falta de respeto hacia la coalición", indicó Morales quien volvió aquien esta semana anunció en conferencia de prensa, junto al radical Luis Petri, su apoyo al candidato libertario para la segunda vuelta de las elecciones."El pueblo nos ha puesto en la oposición. Lo que ya veníamos trabajando con 10 gobernadores es lo que tenemos que cuidar, que es el rol donde nos puso el pueblo, como oposición", insistió Morales.En es línea, añadió: "Lo que han hecho Mauricio y Patricia le hace mucho daño a la coalición, es una falta de respeto hacia el radicalismo y no lo aceptamos" yAnte una consulta, dijo que no sabe aún qué opción elegirá el 19 de noviembre, pero insistió que desde el radicalismo harán "todo lo posible para que Milei no gane".