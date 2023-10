Un libro explora cómo Evita hizo de la moda una herramienta política

Foto: prensa

Entre vestidos y referencias a la historia argentina, el lunes 30 de octubre a las 19, en la emblemática Casa de América en Madrid, tendrá lugar la presentación del libroeditado por Ampersand y, en ese marco,El encuentro, que tendrá formato de unay que se realizará con el apoyo de la Cancillería Argentina, se inscribe en el marco de la"Evita frente al espejo: ensayos sobre moda, estilo y política en Eva Perón" (2023) reúne, escritos por algunos de los mayores especialistas argentinos en historia de la moda.En Madrid, el editor y compilador del volumen, Marcelo Marino, junto a una de las autoras, Laura Zambrini, dialogará sobre los temas que atraviesan un libro en el que se muestra a Eva Perón no solo como una de las personalidades más relevantes de la historia argentina, sino también como un icono que ha atravesado diversas épocas., está confiada sobre la recepción del libro en España, donde evita es "recordada con cariño y admiración", aunque acepta que cruzar el océano con el proyecto es también un desafío.La presentación de Madrid tuvo un antecedente muy celebrado en la cúpula del CCK, en Buenos Aires. Sin ese evento, que deslumbró no solo a los asistentes sino a nosotros mismos como sus impulsores, no nos hubiéramosanimado a pensarlo en Madrid. Sabíamos que en España Eva Perón es recordada con cariño y admiración, pero siempre es una aventura replicar un acontecimiento fuera de su propio ámbito. Sin embargo, la sola idea fue bien recibida por Luis Prados, gerente de programación de la Casa de América en Madrid. Así que a pesar del poco tiempo que teníamos, nos animamos a hacerlo. Aunque ceñimos la charla a solo dos de los autores, Marcelo Marino (también coordinador del volumen) y Laura Zambrini (que está viviendo en España por un tiempo), el desfile se amplió e incorporó casi el doble de diseños del ofrecido en el CCK. Creemos que, al igual que cada uno de los estudios que forman parte de la obra, es importante el aporte que Pablo Ramírez puede hacer a partir de su propia visión de Evita.Es un personaje que él admira desde que era un niño y a través de la propia materialidad de los vestidos que propone, de la gestualidad de las modelos, del rigor con que el diseñador argentino emula una época y un estilo, trayendo a la vida a una mujer que supo hacer de la moda un instrumento de poder, una herramienta para seducir a hombres y mujeres que la siguieron incondicionalmente, y que la convirtieron en el mayor icono de la historia política argentina.Hace algunos años, hablando con Marcelo Marino, nos preguntamos por qué no existía un libro que analizara la figura de Eva Perón desde la perspectiva de la moda. ¿Acaso era algo frívolo aventurar ese análisis para una figura cuyo mayor legado estaba asociado a la justicia social? Tratar de entender a Eva Perón desde estas perspectivas al parecer contradictorias creo que le aporta una mayor profundidad al personaje y también revela su construcción como figura política y hasta como un mito cuya trascendencia hoy resulta innegable. Quisimos encontrar un investigador o una investigadora que ya estuviera trabajando en esta cuestión, pero dado el desafío del proyecto que imaginábamos no podíamos encontrarlo. Queríamos que estuvieran desarrollados todos los aspectos: su pasado como actriz, la tensión entre ella y la alta sociedad argentina, la colección de trajes españoles obsequiados por Franco, su relación con Dior y hasta el concepto de "descamisados", fundamental para el peronismo, pero desde el punto de vista de los fashion studies.Entendimos que debíamos convocar a una selección de investigadores que, especializados en determinados aspectos, pudieran desarrollar cada uno de estos problemas. De esta manera convocamos a Adrián Melo para que escribiera sobre Eva y el diseñador Paco Jaumandreu; a Laura Zambrini para que contara sobre aquella gira del arcoíris que hizo Eva a Europa; a Patricia Nobilia, para que hiciera un análisis pormenorizado de cada uno de los trajes españoles; Daniela Lucena, por su parte, analizó el concepto de "descamisados"; Rebeca Palma dos Santos se sumergió en la relación de Eva con la imagen a partir de aquel recordado fotorreportaje para la revista Life; y a Mariano López Seoane para que, con un particular análisis, desplegara sus ideas sobre el estilo de Evita y la "vitalidad del mito". Marcelo Marino, como director de la colección y además editor del volumen, se dedicó a pensar la figura de Eva como ícono de moda en relación con los grandes diseñadores europeos. En ese conjunto de visiones el libro logra dar cuenta de un tema complejo, plagado de tensiones, que desestima toda esa idea de que la moda fue un elemento frívolo en la construcción de la imagen de Eva para advertir de qué manera su uso fue político. Ese es el gran aporte de Evita frente al espejo.