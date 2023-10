Israel bombardeó 150 "objetivos subterráneos" en la Franja de Gaza

La Franja de Gaza, sin telecomunicaciones ni internet

La comunidad internacional pide una "tregua humanitaria inmediata y duradera"

El Ejercito israelí anunció este sábado quedurante la madrugada y aseguró que a causa de esos ataques "varios terroristas de Hamas murieron", entre ellos, aparentemente, un responsable de la extraordinaria ofensiva del 7 de octubre que el movimiento islamista perpetró sobre territorio israelí."Durante la madrugada los aviones de combate de Tsahal (del Ejército israelí) bombardearon 150 objetivos subterráneos en el norte de la Franja de Gaza, incluidos túneles utilizados por los terroristas, sitios de combate subterráneo y otras infraestructuras", indicó el comunicado.Reportes periodísticos dijeron que este mediodía c, una acción que se viene reiterando desde hace tres semanas yy que hasta el viernes había causadoIsrael afirmó haber matado en los ataques de la madrugada a un responsable del movimiento islamista palestino que estaba a cargo de "paramotores, drones, equipos de detección y defensa antiaérea"."Asem Abou Rakaba participó en la organización de la matanza en las comunidades limítrofes de la Franja de Gaza el 7 de octubre", indicó el comunicado, recogido por la agencia de noticias AFP.El miliciano "dirigió a los terroristas infiltrados en Israel con paramotores (parapentes) y era responsable de los ataques con drones contra los puestos de vigilancia de las FDI" (ejército israelí), agregó el comunicado difundido tras una intensa noche de bombardeos que continuaban en la Franja de Gaza, blanco de ataques israelíes sin precedentes tres semanas después del ataque de Hamas del 7 de octubre.La Franja de Gaza está aislada del resto del mundo desde el viernes, ya queFuentes médicas dijeron que temen un gran número de víctimas y daños importantes tras los intensos ataques nocturnos.Un periodista de AFP pudo escuchar la mañana de este sábado explosiones esporádicas en el interior de la Franja de Gaza, bombardeada por aire, mar y tierra.Una intensa bruma cubría zonas enteras del norte de Gaza, indicó un cronista destacado en Ascalón, sur de Israel, a menos de 10 kilómetros de la frontera con el enclave palestino.Loshicieron temblar las ventanas y el suelo de Ascalón hasta las 4 de la madrugada, mientras el humo y un penetrante olor a quemado llenaban el aire al amanecer en Ascalón y Sederot, a un kilómetro de la frontera con Gaza.El movimiento islamista y la Media Luna Roja de Palestina denunciaron la noche del viernes que Israel "cortó las comunicaciones y la mayor parte de internet" del enclave.Hamas atribuyó la decisión a que Israel buscaba "perpetrar masacres con bombardeos de represalia por aire, tierra y mar".en el enclave palestino de 362 kilómetros cuadrados, controlado desde 2007 por Hamas y donde la ayuda internacional apenas llega a los 2,4 millones de habitantes.La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el viernes por mayoría una resolución no vinculante que reclama una "tregua humanitaria inmediata y duradera" en la Franja de Gaza y el acceso de ayuda sin trabas para llevar alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil del enclave.La votación se saldó con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones respecto del texto que propuso Jordania y que no nombra ni a Hamas ni a Israel.Previamente,"Estamos muy preocupados por el hecho de que se estén cometiendo crímenes de guerra. Nos preocupa el castigo colectivo infringido a los habitantes de Gaza en respuesta a los atroces ataques de Hamas, que también constituyen crímenes de guerra", afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, durante una sesión informativa de la ONU en Ginebra.Desde el ataque perpetrado por el grupo palestino Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel, que originó unos 1.400 muertos y la captura de unos 220 rehenes, el Ejército israelí ha bombardeado a diario este enclave palestino, al que mantiene bloqueado, y movilizó a miles de reservistas a la frontera con la Franja, donde se espera una gran incursión terrestre.La ultima cifra oficial deen Gaza difundida por el Ministerio de Salud defue de, pero se teme que en el próximo balance se contarán decenas más por los intensos ataques de esta madrugada.