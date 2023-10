Legisladora cordobesa de la fuerza de Juan Schiaretti llama a votar por Massa

Nadia Fernández / Foto X@NadiaFernandezV

La vicepresidenta de la Legislatura cordobesa, Nadia Fernández,, aseguró este viernes que "la opción" para el balotaje presidencial del 19 de noviembre es,"", y planteó que el apoyo al postulante de Unión por la Patria (UxP) "implica el sostenimiento de"."A título personal me parece que no hay lugar a dudas de que, en esta coyuntura, la opción es Sergio Massa", subrayó la legisladora de Hacemos por Córdoba (HpC), fuerza del excandidato presidencial Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HxNP).Además,para la segunda vuelta, el ultraliberal(La Libertad Avanza, LLA), al plantear que "una cosa es discutir con él (Massa) como Presidente sobre los temas pendientes desde el Gobierno nacional con Córdoba y otra es hacerlo con alguien como Milei, que"."Votar a Massa de ningún modo significa deponer esas discusiones. Al contrario, es poner la agenda en un orden nacional muy interesante para que el centralismo porteño mire hacia el Interior", agregó.En una entrevista concedida al portal Política Córdoba Verdad, la diputada provincial sostuvo que las propuestas del "anarcocapitalismo" que atribuyó a Milei generan incertidumbre porque "la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes, no saben qué les va a pasar", según dijo.También, llamó a la dirigencia política a, para que una vez concluido el proceso electoral se defina "cómo se debate", pero hasta entonces llamó a priorizar la búsqueda de "acuerdos" y "certezas"."Hay que ser claros y después vemos cómo debatimos, cómo nos ponemos de acuerdo, pero la Argentina necesita certezas, fundamentalmente los que trabajan, los que producen y los que hacen el esfuerzo todos los días para salir adelante", convocó Fernández en la entrevista, concedida en formato audiovisual y que esta tarde circuló en las redes sociales.La legisladora Fernández es vicepresidenta de la Legislatura provincial de Córdoba y forma parte de Hacemos por Córdoba (HpC), el partido que encabezan el excandidato presidencial Schiaretti (tres veces gobernador de Córdoba, 2007-2011, 2015-2019 y 2019-2023) y el intendente de la capital provincial y gobernador electo, Martín Llaryora.