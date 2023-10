Massa confirmó la importación de combustible y espera una rápida normalización

Garantizan el abastecimiento de combustibles en el transporte de pasajeros

Foto: Gustavo Amarelle (archivo).

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno nacional tomó la decisión de importar 10 barcos de combustible para normalizar rápidamente el abastecimiento, ante el pico de demanda del último fin de semana que provocó un quiebre de stocks en varias estaciones de servicio., dijo Massa, en breve encuentro con periodistas a la salida del Ministerio de Economía., agregó el ministro.Este mediodía, la secretaria de Energía, Flavia Royon, recibió a los directivos de las principales operadoras de combustibles del país, Pablo González (YPF), Martín Urdapilleta (Trafigura), Marcos Bulgheroni (PAE) y Andrés Cavallari (Raízen), con quienes analizaron la situación actual en materia de combustibles.Según se informó oficialmente,En ese sentido, se acordó la importación de 10 barcos de combustible, terminar las paradas técnicas en los próximos 10 días y aumentar la capacidad de refino de las principales refinerías del país para solucionar las faltantes en los próximos días.que "está completamente seguro el abastecimiento de combustible para el transporte público"., afirmó Pasciuto a Télam."Lo que refiere a nosotros tenemos el combustible como para circular, así que no va a haber ningún tipo de problemas, no van a faltar colectivos ni nada; las petroleras garantizaron el abastecimiento normal", precisó el empresario,A partir del entendimiento, se estimó quePasciuto aclaró que "cada terminal de colectivo, según el caudal de combustible que usa, tiene su almacenamiento y, a medida que se va consumiendo, la petrolera va mandando camiones".Tras aclarar que "tenemos abastecimiento hasta el lunes o martes", planteó la necesidad de "dar un poco de seguridad a la gente que esté tranquila porque la realidad es que no existe problema de abasticimiento de combustible con el transporte de pasajeros".