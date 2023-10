Frente a los "avances antiderechos", vuelve el Encuentro Nacional LGBTIQ+

Primer encuentro en el año 1996 en Rosario / Foto: Prensa.

Ilse Fuskova, Lohana Berkins, Pedro Paradiso Sottile y Carlos Jauregui / Foto: Prensa.

"El primer encuentro fue realmente revolucionario, histórico, empezó a gestar una organización política social desde las disidencias" Karla Ojeda

Pedro Paradiso Sottile y Cesar Cigliutti en el segundo encuentro en el año 97 en Salta / Foto: Prensa.

Más de 90 organizaciones participarán del encuentro

El V Encuentro Nacional LGBTIQ+ de Argentina se volverá a hacer, luego de 24 años, el próximoen la emblemática, ubicaba en el barrio porteño de Monserrat, para "retomar un legado histórico" con eje en "construir comunidad" cuando se festejan 40 años de democracia en el país, y frente a los "avances negacionistas y antiderechos"."Decidimos hacer el quinto encuentro en este marco de 40 años de democracia, en un lugar histórico como la Manzana de las Luces donde además nació la universidad pública, donde fue el primer parlamento, la construcción del Estado presente, independiente", compartió a Télam, activista e impulsor del encuentro.El evento se llevará adelante en el marco de la Semana del Orgullo, el viernes 3 de noviembre en el complejo histórico"Volvemos a reencontrarnos para reconstruir y encontrarnos en comunidad para continuar el legado de Carlos Jáuregui, Nadia Echazú, Lohana Berkins y Cesar Cigliutti, en homenaje y memoria a unos de los hitos y momentos más importantes como emblemáticos en la historia de nuestro movimiento", sostuvieron desde la comisión organizadora del Encuentro."Fue realmente revolucionario, histórico, un encuentro que empezó a gestar una organización política social desde las disidencias", expresó sobre el primer Encuentro, militante travesti e integrante de Comunidad Travesti Trans Rosario, entre otros espacios.Además contó que en aquella oportunidad "estuvieron presentes compañeras como Paula Rodríguez, Lohana Berkins, Nadia Echazú, Belén Correa; el compañero Carlos Jáuregui, Pedro Paradiso Sottile, Guillermo Lovagnini, entre otras personas súper importantes para el colectivo LGBTIQ+"."Estábamos en otro contexto donde. Luego hicimos el segundo encuentro en el año 97 en Salta. El tercer encuentro fue en Córdoba en el 98 y en el 99 en Buenos Aires. Por las internas en Buenos Aires no se llegó a hacer el encuentro completo y fue desde ese momento que se dejó de hacer", agregó Paradiso Sottile.El también presidente de la Fundación Igualdad consideró quey al reflexionar sobre cuándo se había convertido el movimiento en comunidad recordó al Encuentro Nacional."Fue algo muy revelador y especial porque el momento bisagra, histórico del movimiento, tuvo que ver con aquello que hicimos,", contó sobre aquella jornada.Ante esta reflexión, el activista conversó con distintas personas que habían participado del primer encuentro para volver a realizarlo y así "volver a construir comunidad".Si bien, ante el avance de la ultraderecha que se observó en los resultados de las elecciones primarias, sumado a los 40 años desde el retorno de la democracia, el grupo organizador decidió adelantarlo., sostuvo Ojeda.A diferencia de las ediciones anteriores que se desarrollaron durante varios días, el evento de este año será "un solo día" y constará de un acto en el que tendrá lugar una declaración pública en relación a los 40 años de democracia y se presentará a la comisión organizadora del próximo encuentro que se llevará adelante en 2024 en Rosario.(FW)"Ante el avance de la ultraderecha que se observó en los resultados de las elecciones primarias, sumado a los 40 años desde el retorno de la democracia, el grupo organizador decidió adelantar la realización del V Encuentro, que tenía fecha para el 2024.(A)La declaración tendrá tres ejes que resaltarány habrá "un posicionamiento fuerte sobre lo que está en juego para defenderla con los valores de", indicó Paradiso Sottile.Además se resaltarán "los valores de la democracia inclusiva, la libertad, la igualdad, equidad, la no discriminación" por lo que habrá "una mención clara contra los avances negacionistas, antiderechos para ir por más democracia, libertad e igualdad", agregó.Intercambiar dentro de esos encuentros las realidades que vive cada provincia sería enriquecernos y potenciar más aún esta lucha que se viene llevando a cabo, porque no es la misma realidad la de una travesti que vive en el norte del país a la que vive en Rosario o el sur", opinó Ojeda.Hasta el momento participarán del encuentro 92 organizaciones, entre las que se encuentran 7 Colores Diversidad, Archivo de la Memoria Travesti Trans Santa Fe, Comunidad Travesti Trans Rosario, Orgullo Rosario, Fundación Igualdad, Asociación Civil Infancias Libres, Attta, Tierra Violeta, Federación Argentina LGBT+ e Ilgalac Argentina.También la Mesa de Trabajo Reparación Histórica Post Dictadura Travesti Trans de Santa Fe, Trans Argentinxs, La Casa de Lohana y Diana, Agrupación Nacional Putos Peronistas, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, Regional Rosario y Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).