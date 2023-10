Todo listo para la edición 2023 de Red Bull Batalla Argentina

La final tendrá transmisión en vivo por streaming en la app y el canal de YouTube de la marca, por TV en El nueve e IP Noticias / Foto: Prensa.

Klan se consagró como campeón de la Nacional Argentina de Red Bull Batalla 2021 / Foto: Victor Carreira.

Nómina completa de los clasificados para la final

La edición 2023 de la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla, el evento de mayor tradición y más codiciado de la escena de batallas de freestyle en el país, se disputará este sábado con un atractivo grupo de aspirantes al título que combina la experiencia de raperos de larguísimo y laureado recorrido, algunas de las apariciones más frescas de la cultura de los últimos años y talentosos exponentes del under con hambre de gloria. Klan, campeón de 2021 , y Wolf, pondrán sobre la tarima todos sus años en el circuito; Larrix, Jesse Pungaz, CTZ o Jaff, más jóvenes pero ya asentados en la élite, también se espera que puedan pisar fuerte. Mientras tanto, G5, Exe, Barto o Vid (única mujer entre los 16 clasificados), por nombrar unos pocos, buscarán demostrar que en el freestyle no importa el cartel sino quién está más inspirado en el momento.La cita será desde las 17 en el Quality Arena de la ciudad de Córdoba -un hito en sí mismo que habla de la federalización de la disciplina, pues el evento nunca había salido de Buenos Aires-, con transmisión en vivo por streaming en la app y el canal de YouTube de la marca, por TV en El nueve e IP Noticias.También por primera vez, la organización ideó una manera de vivir a la distancia la experiencia colectiva que supone una Final Nacional de estas características -siempre efusiva, a mitad de camino entre un espectáculo musical y uno deportivo- con la proyección del evento en cuatro complejos de cine: Atlas Caballito (Av. Rivadavia, CABA), Cine Ambassador de Mar del Plata (Córdoba 1673), Cinemacenter Bahía Blanca (Av. Sarmiento 2153) y Cinemacenter Mendoza (La Barraca Mall, Las Cañas 1833).Es que la denominada "madre de todas las competencias" organizada por la marca de bebidas energizantes, que se desarrolla desde 2005, es furor, la parada obligada en el calendario de batallas: un espacio donde los MCs se hacen un nombre gracias a su habilidad para improvisar, donde un "punchline" (el remate en una serie de versos) puede convertirse en un dicho perdurable en la cultura popular y donde aquellos que se llevan el título alcanzan la consagración.En un momento en el que la espuma de la masividad bajó y la industria prueba fórmulas e intenta reafirmarse, la Red Bull mantiene un halo de intocable: nadie quiere perdérsela.La anfitriona y el DJ sobre cuyos beats rapearán los competidores son, como en las últimas ediciones, respectivamente Taty Santa Ana y Zone. El jurado estará conformado por Dtoke, Stuart y Dani Ribba. Este último, que brilló en las batallas en la época de El Quinto Escalón y en la primera temporada de FMS, no solo tendrá la tarea de evaluar a los freestylers, sino que también animará al público con varios de los temas de su más reciente disco, "La melodía".La siguiente es la nómina completa de los clasificados para la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla 2023. Uno o una de ellos se hará con el título argentino que ganó el cordobés Mecha el año pasado y clasificará para la gran Final Internacional en Colombia, el 2 de diciembre:(19), clasificó automáticamente al quedar como subcampeón de la Nacional 2022. Procedente de la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, es considerado una de las nuevas promesas del under argentino. Desde este año ya forma parte de la liga FMS, la más importante de la escena. Se caracteriza por su gran variedad de flows y arsenal de técnicas.(24), consiguió su pase a la Final Nacional tras quedar en el podio en la edición 2022. Es cordobés, aunque vivió muchos años en España. Ya acumula numerosos títulos, transita su segunda temporada de FMS y es sin dudas uno de las apariciones del freestyle en habla hispana más interesantes de los últimos años. Su estilo destaca por su teatralidad, carisma y rimas punzantes.(26), también clasificó luego de ocupar el podio en la Nacional de 2022. Es de Miramar, provincia de Buenos Aires, y tras varios años brillando en el circuito de plazas disputa actualmente la FMS. Con el punchline y la comicidad como mejores armas, aspira a lo máximo.(18), fue campeón de la regional de Córdoba, su provincia de nacimiento. Es muy joven pero tiene un largo recorrido en la escena. A la hora de batallar, lo que más lo caracterizan son sus barras crudas.(25), fue subcampeón de la regional de Córdoba. Es de Salta Capital y rapea hace ya 9 años. No le cuestan los juegos de métricas ni tampoco ejecutar un buen punchline.(24), clasificó por ocupar el podio en la regional de Córdoba. Es oriundo de la zona oeste de Rosario y comenzó a batallar entre 2016 y 2017. Actualmente se encuentra en los primeros puestos en la tabla de ascenso a FMS Argentina. Tiene un estilo único a la hora de improvisar, y se caracteriza por representar el rap más de culto, no tanto enfocado en el batallar en sí, sino más en la estética de las barras y el pensar seriamente lo que se dice y transmite.(22), también completó el podio de la regional de Córdoba. Es de Miguel Muñoz, Villa Carlos Paz. Se considera un artista muy versátil.(29), llega como campeón de la regional de Buenos Aires. Es del barrio porteño de La Paternal, y muy conocido en el ambiente desde los tiempos de El Quinto Escalón. Es uno de los competidores con más participaciones en Nacionales de Red Bull de la historia, y esta será su novena presentación. Disputó la final en más de una oportunidad. Un histórico de la escena con un estilo en el que priman la picardía, la capacidad de respuesta, el ingenio y la fortaleza mental.(29), fue subcampeón de la regional de Buenos Aires. Oriundo del partido bonaerense de Almirante Brown, fue conocido durante gran parte de su vida como "el rey de las plazas", aunque su performance en los escenarios no se queda atrás. Llevó su freestyle por todo el mundo, y ganó importantes competencias, entre ellas nada menos que la Nacional Argentina de Red Bull Batalla 2021. Puesta en escena, ferocidad, juegos de palabras, crudeza, flow, son algunas de sus fortalezas.(21), podio en la regional de Buenos Aires. Es oriundo de Bahía Blanca, y arrancó con la música y el freestyle a los 16. Será su segunda Final Nacional de Red Bull.(19), fue semifinalista de la regional de Buenos Aires. Nació en San Miguel, en zona norte de Buenos Aires. Es uno de los talentos del under que buscará dar el gran salto en la Nacional.(25), fue campeón de la regional de Mendoza. Es de Caucete, provincia de San Juan, y rapea en las plazas desde los 14.(24), subcampeón de la regional de Mendoza. Será su tercera Final Nacional de Red Bull consecutiva; en 2021 debutó nada menos que con un subcampeonato. Es el competidor con más puntos en la historia del ranking de ascenso de FMS, donde este año es uno de los animadores. Tiene un sentido de la musicalidad y unas vocalizaciones que lo convierten en uno de los batalleros más entretenidos.(22), podio en la regional de Mendoza. Es de Puerto Madryn, Chubut, el máximo exponente en su provincia. Además del freestyle este año sacó un EP de rap titulado "Epopeyas".(25), se clasificó al quedar semifinalista en la regional de Mendoza. Nacida y criada en la provincia de Mendoza, es la única representante femenina en la Nacional de este año. En paralelo a su actividad como freestyler, organizadora y anfitriona de batallas, brinda talleres de rap en las cárceles mendocinas y se encuentra preparando su primer álbum de estudio.(18), fue el último en clasificar a la Nacional, y lo hizo como campeón del evento Only Bars. Oriundo de Buenos Aires, es uno de las promesas del under, con un estilo personal, reflexivo, picante pero también muy mental.