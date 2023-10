Los dólares bursátiles profundizan la caída y retroceden hasta 23% en una semana

La cotización de los tipos de cambio bursátiles volvieron a operar hoy a la baja y profundizaron la caída.

El denominado dólar "blue" o informal cayó un 1%.

La cotización de los tipos de cambio bursátiles volvieron a operar este viernes a la baja y profundizaron la caída que experimentan desde el lunes, que llega hasta elimpulsados por el desarme de posiciones tras la confirmación de un escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales.Sobre el cierre de la rueda, el dólar CCL retrocedía 1,5% respecto de su precio de apertura, para venderse a $860 por unidad, mientras que el Dólar MEP se negociaba a $820, cerca de 4% por debajo del valor al que había abierto la jornada.El desarme de posiciones de cobertura que operadores habían adoptado previo a las elecciones presidenciales de este domingo, que marcaron el escenario de segunda vuelta entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se hicieron notar tanto en lasEn ese contexto, elhabía cerrado el viernes pasado a $1.116, por lo que acumula un retroceso de 23,2% hasta hoy, mientras que el dólar MEP había culminado la semana última en $899, de modo que había caído 8,3% en los últimos 5 días.La especulación en torno a una victoria en primera vuelta delo, que había prometido una dolarización de la economía y que había convocado a no renovar los depósitos a plazo fijo, había atizado el mercado de cambios, ante elEl volumen operado en elfue de US$ 287 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$53 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 709 millones.El denominado, tras haber arrancado la jornada a $980, cayó un 1% hasta $990 por unidad, mientras que en el, la divisa estadounidense finalizó en $349,95, sin cambios respecto del cierre de la semana previa.Elcerró a $365,5 promedio para la venta, mientras que el tipo de cambio para las compras con tarjeta se sostiene en $ 734.anunció que desde este martes entró en vigencia un, que quedó abierto para todo el complejo exportador argentino por 30 días, cuyo régimen de liquidación habilita a todos los sectores a ingresar el 70% de las liquidaciones por el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) a $350, y un 30% por el Contado con Liquidación (CCL).Esta última modificación otorga a losun, lo que da incentivos a liquidar stocks o adelantar exportaciones retenidas.