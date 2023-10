Energía tomó medidas para garantizar el normal abastecimiento de combustible

Royon, en el encuentro con Pablo González (YPF), Martín Urdapilleta (Trafigura), Marcos Bulgheroni (PAE) y Andrés Cavallari (Raízen).

La Secretaría de Energía acordó este viernes con las principales operadoras petroleras del país la importación de diez barcos de combustible para atender el "aumento reciente de la demanda", que presentó "consumos inusuales" en la semana previa a las elecciones del 22 de octubre.A partir del entendimiento, se estimó que "en los próximos días se solucionarán los faltantes" en todo el país y se normalizará el abastecimiento de combustible, según se informó.Fuentes de la Secretaría señalaron a Télam que el acuerdo se selló tras un encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda con Pablo González (YPF), Martín Urdapilleta (Trafigura), Marcos Bulgheroni (PAE) y Andrés Cavallari (Raízen), encabezado por la titular del área Flavia Royon.Además de la importación de una decena de barcos de combustibles, se acordó que se van a terminar las paradas técnicas de algunas refinerías en los próximos diez días y se aumentará la capacidad de refino en aquellas que tengan posibilidad.Las medidas solucionarán en los próximos días los faltantes, se aseguró.En la ocasión, Raizen informó acerca de un récord de procesamiento de combustibles y de altos niveles de utilización de la capacidad de refino en el país, mientras que desde Axion señalaron la posibilidad de aumentar el volumen de refinación.El encuentro que comandó Flavia Royon tuvo lugar por los problemas en el suministro de combustibles que se evidenciaron en las últimas jornadas debido al aumento de la demanda con "incrementos de hasta el 15% respecto al 2022".Las causas de las subas se relacionaron con una mayor actividad debido al "récord de turismo" en el último fin de semana largo y a movimientos en el sector agropecuario que obtuvo mayores precios en la venta a granel y tiene mayor necesidad de combustible para afrontar la siembra.También incidió en la demanda un vuelco de los automovilistas hacia las estaciones de servicio para aprovisionarse de nafta como cobertura frente al temor a una devaluación ante una eventual derrota del oficialismo en los comicios del domingo último.En la semana previa a las elecciones "hubo consumos inusuales, alentado por la expectativa de una devaluación en algunas provincias", señalaron las fuentes de Energía.Las medidas acordadas este viernes con el sector "buscan transmitir tranquilidad a la población de que no habrá desabastecimiento y desalentar maniobras especulativas", agregaron los voceros.Tras el encuentro con las operadoras, la Secretaria se reunió con representantes de los gremios de Estaciones de Servicio que también habían expresado su preocupación en las últimas horas.La combinación de esos factores generó inconvenientes de abastecimiento en algunos puntos del país, lo que motivó el reclamo de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) y asociaciones provinciales de estacioneros.Ante los faltantes de combustible, Cecha solicitó al Gobierno Nacional "arbitrar las medidas conducentes a regularizar la situación planteada, adoptando todos los medios a su alcance, que permitan a las petroleras regularizar el abastecimiento de las estaciones de servicio. Todos necesitamos combustible y en estos momentos no tenemos el suficiente para atender a la demanda. Urge una pronta solución".Asimismo, la entidad empresaria aclaró que las estaciones de servicio "no tienen injerencia en la falta de una adecuada provisión de combustibles" y que el problemas de faltantes se "vienen profundizando en los últimos tiempos"."Lo que se inició con quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales, se ha ido generalizando rápidamente con mayor intensidad a todos los productos, a lo largo y lo ancho del país", añadieron.Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que "la falta de gasoil provocaría potenciales pérdidas que los productores no pueden afrontar, especialmente luego de una sequía histórica que aún continúa en diversas zonas"."Es por eso, que las autoridades competentes deberán tomar cartas en el asunto para que el abastecimiento sea normal y la producción agropecuaria pueda desenvolverse con certezas", indicaron en un comunicado.