Morales criticó a Macri, llamó "indigna" a Bullrich y pidió una oposición que "acompañe"

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR),, insistió este viernes en que el exmandatariode Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones, calificó dea la excandidata presidencialy remarcó que el país debe ingresar en "una nueva etapa" en la que exista "una oposición que no diga 'no a todo', sino que acompañe proyectos" en el Congreso.es el responsable de la gran derrota de JxC y deY esa noche, cuando Patricia y todo el equipo se estaba acomodando, lo reivindicaba", señaló Morales en declaraciones a Radio 10.Morales cruzó así a Macri, quien más temprano lo acusó a él y a otros dirigentes radicales , como Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber estado "transando a escondidas" con el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."Macri está feliz en este escenario, es lo que quería. No", apuntó, y añadió que "le parece bien que ponga la cara y hable" porque "le ha hecho un gran daño" a la coalición.El dirigente radical también dijo que"El domingo en el búnker le dije que 'si hablaba Mauricio Macri me voy'. 'No, hablo yo', me dijo. 'Dale, mantengamos prescindencia', porque tenemos reunión el jueves, habíamos quedado en una reunión de JxC para ese día, estando presente Lilita (Carrió). Y después Patricia dijo todo lo contrario", detalló.Morales también cuestionó la foto del abrazo con Milei con el que Bullrich selló la alianza rumbo al balotaje : "A los tres días esa foto patética con Milei, es una vergüenza".El también gobernador jujeño planteó que "viene otra etapa" en el país en la que debe haber "una oposición responsable y un gobierno que la respete"."Se tiene que iniciar una nueva etapa en Argentina donde los acuerdos se den en el Congreso, con una oposición que 'no sea no a todo' sino que acompañe los proyectos que le sirvan al país", resaltó.En este escenario de tensión dentro de JxC, Morales reiteró que"Hablé con Horacio y con Pichetto. Estamos en contacto con los gobernadores. Estamos sorprendidos por este nivel de ruptura que se lleva a JxC por este fracaso", expresó.Para el dirigente radical,"Por eso tiene que venir una etapa de diálogo, de construcción, de terminar la grieta y resolver los problemas de los argentinos", señaló.