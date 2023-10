La Feria del Libro de Santiago del Estero celebra la diversidad literaria

Foto: Emilio Rapetti.

"Decíamos que la feria cruza algunos Rubicones, y uno de ellos es el de los vínculos con el mundo andino. El quichua santiagueño empieza a salir de un provincialismo y a relacionarse con otras experiencias del país y del mundo andino" Gabriel Torem

La 13ª Feria del Libro de Santiago del Estero comenzó este martes, con la impronta de un evento literario que celebra la diversidad cultural en la literatura argentina, alejándose del influjo de Buenos Aires y destacando otras voces que contribuyen a enriquecer la promoción de la cultura y la literatura en la región.Entre destacadas figuras de la literatura actual como, la Feria del Libro de Santiago del Estero pone de relieve la diversidad de voces y lenguas de la región. Entre varios poetas, narradores, traductores y críticos de la zona, los organizadores destacan a figuras como el traductor, cuyo enfoque radica en la literatura quichua. Asimismo, el escritor y director de la editorial universitaria EDUNSE,, aporta desde la perspectiva de las ediciones provinciales, mientras que la académicase enfoca en la recuperación de la figura de María Adela Agudo, una destacada poeta santiagueña., defensor de la lengua quichua, enfatiza la importancia de este idioma y su papel en la cultura local. "A quienes amamos y estudiamos la quichua, esta edición de la Feria del Libro se nos antoja como un cruce de varios Rubicones", asegura el traductor. Además, subraya que este año representa un intercambio fructífero entre tres líneas de trabajo: "la investigación y recopilación académica, la producción literaria local y los vínculos con el mundo quechua andino".Torem es un firme defensor de la necesidad de preservar esta lengua y de otorgarle un lugar destacado en la vida cultural y educativa de Santiago del Estero. Durante la feria, presentará una obra titulada "Kasarakoq y otras obras", por Carlos Maldonado, con la participación de Jorge Alderetes, Lelia Albarracín, Héctor Corocho Tévez y Atila Karlovich, que representa una contribución significativa a la literatura en quichua.Torem, licenciado en Letras y profesor de lengua quichua, ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y promoción de la lengua y la cultura quichua santiagueña. Como coordinador de la colecciónde la comisión de lenguas originarias de la AATI, Torem contribuye a la difusión de la cultura quichua, desempeñando un papel esencial en la preservación y revitalización de esta lengua en Argentina.Desde la perspectiva de la editorial EDUNSE,destaca la importancia de la feria del libro como una oportunidad clave para difundir no solo su catálogo, sino también para presentar a sus autores y promover discusiones literarias. El editor explica a Télam:Además de la exposición en el stand, la editorial planea una serie de actividades que incluyen presentaciones de libros, talleres para editores y correctores, lecturas y "libros en diálogos", donde se cruzan lecturas de autores de la editorial. También planean introducir "Intermitencias", micro intervenciones en su stand para dar dinamismo al espacio y permitir a los autores compartir lecturas breves y firmar libros. La editorial se enfoca en la publicación de obras relacionadas con la región y en la promoción de autores locales.celebra la reciente reedición del, una obra de la poeta María Adela Agudo, nacida en Santiago del Estero. Esta poeta, miembro del grupo La Carpa, dejó una huella en sus contemporáneos y su obra ahora cobra nueva vida gracias a esta reedición. Según la investigadora, el cuaderno incluye no solo los poemas de la autora, sino también textos críticos, semblanzas y grabados y dibujos de destacados artistas como Spilimbergo, Castagnino, Juanita Briones, Carlos de la Mota, Víctor Rebuffo, entre otros.Martínez Zuccardi también destaca la, impulsada por sellos universitarios y editoriales independientes. Menciona que los títulos de estos sellos estarán disponibles en la Feria del Libro de Santiago del Estero. En sus palabras: "Una breve alusión a la situación actual de la producción literaria en Tucumán. Creo que estamos viviendo, aun en medio de esta crisis, un momento muy interesante, de mucha energía y dinamismo, y de proliferación de numerosos y buenos libros de autores de la provincia y de la región".La académica se ha centrado en el estudio de la literatura de Tucumán y del campo literario local y regional. Sus publicaciones, como, son libros para comprender la literatura en contextos regionales. Su trabajo para dar a conocer el epistolario de María Adela Agudo a Nicandro Pereyra y su labor en la antologíademuestran su dedicación a la promoción de la literatura y la historia cultural en la región.se ha establecido como una institución comprometida con la difusión de la cultura y la literatura en Santiago del Estero. La editorial tiene un enfoque particular en la publicación de obras relacionadas con la región y en la promoción de autores locales.Durante la feria, Cosci describe las diversas actividades que EDUNSE planea, que incluyen presentaciones de libros, talleres destinados a editores y correctores, lecturas de autores y. Esta última iniciativa busca fomentar la interacción y el intercambio de ideas entre autores y lectores, promoviendo unsobre la literatura y la cultura santiagueña.Cosci, Doctor en Filosofía y académico con una amplia experiencia en la docencia en diversas universidades, destaca por su versatilidad en los campos de la Filosofía del arte, estética, Filosofía contemporánea e Historia del pensamiento filosófico latinoamericano y argentino. Además de su compromiso académico, Cosci es un autor versátil, habiendo publicado libros de ficción, como su novelay una colección de cuentos titulada. Su influencia se extiende tanto en la academia como en la literatura.Además, Torem también se enfoca en la, destacando la relevancia de la tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con Mención en Lengua Quichua. Asimismo, apoya a las nuevas voces de autores que están contribuyendo a la literatura en lenguas quechua y quichua. Además, se publicará "Literatura y escritura quichua" de Héctor Andreani, "una obra y un autor imprescindibles para comprender la historia de la lengua quichua, sus letras y sobre todo sus hablantes", explica el traductor.Toren señala: "Decíamos que la feria cruza algunos Rubicones, y uno de ellos es el de los vínculos con el mundo andino. El quichua santiagueño empieza a salir de un provincialismo y a relacionarse con otras experiencias del país y del mundo andino".La 13ª Feria Provincial del Libro en Santiago del Estero es un evento literario que encuentra. Y tanto Torem, Cosci y Martínez Zuccardi contribuyen significativamente a la diversidad y riqueza cultural de la feria, promoviendo la lengua quichua, la edición universitaria y la recuperación de obras literarias significativas. En conjunto, su participación resalta la vitalidad de la literatura y la cultura en Santiago del Estero y enriquece la oferta literaria en la región.