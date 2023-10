Brandoni dijo que Milei "es un ignorante" y tomó distancia de Bullrich

El actor y dirigente radical Luis Brandoni sostuvo este viernes que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se diferenció de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y anticipó que en el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, no va a votar a "ninguno de los dos"., afirmó Brandoni en declaraciones a Radio con Vos.Tras la decisión de Bullrich de apoyar a Milei, Brandoni se diferenció de esta postura y aseguró que en la UCR“Los que votamos a Bullrich lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora, pero. No me parece. El hecho de votar a un candidato significa que resigne mis pensamientos y convicciones”, aseveró.Brandoni insistió que ante el escenario del balotaje "no votaría por ninguno de los dos" postulantes y agregó que quienes votaron a Milei o Massa deben "hacerse cargo de lo que votaron"."Votamos a nuestra candidata, no nos fue bien, esa es la realidad.", subrayó.En tanto, sostuvo que desconoce "el destino de Juntos por el Cambio" ya que "hay sectores de la coalición de acuerdo con lo que plantea la UCR y otros no"., añadió.El dirigente reconoció estar "bastante disgustado" con el resultado electoral alcanzado en las elecciones generales, sostuvo que no es "lo que esperaban" pero que van a responder de la manera en la que el electorado los colocó que es "en el lugar de oposición".. Hay que hablar en la democracia, coincidir con el Ejecutivo en algunas medidas no significa resignar sus propias convicciones", concluyó.