Milei prepara una "visita sorpresa" tras la entrevista que se hizo viral

Foto: Captura de video

Foto: Nacho Sánchez

Foto: Cris Sille

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, realizará este viernes unaa una ciudad de la provincia de Buenos Aires y sorteó su dieta de diputado nacional, en medio de la controversia que generó esta semana el acuerdo alcanzado con los referentes del PRO Patricia Bullrich y Mauricio Macri, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre."Tenemos ganador del sorteo, lo vamos a estar llamando, vamos a hacer la transferencia y dejar documentada la transferencia en las redes. Gracias por participar nuevamente de estos sorteos donde cumplimos con la palabra de devolverle el dinero que le sacó a la gente para la dieta", afirmó Milei en una transmisión que realizó en vivo a través de su cuenta de Instagram, luego de que un escribano sorteara a través de una aplicación entre más de 2,8 millones de participantes.El sorteo se realizó en la sede del partido libertario, ubicada en Viamonte al 1400, donde a Milei se lo vio acompañado por integrantes de su espacio y su hermanaLa transmisión fue seguida en vivo por más de 50 mil personas y resultó ganador Federico Villagra, que recibirá 1 millón 316 mil pesos que corresponden al sueldo del diputado.En el cierre del evento, el libertario le pidió a su hermana que sostuviera una pancarta con un dibujo de un billete de 100 dólares con la cara de Milei y todos los presentes cantaron:Según informaron a Télam desde su equipo, el diputado realizará una visita sorpresa a alguna localidad -no especificada aún- de la provincia de Buenos Aires, luego de que este jueves retomara las recorridas con una caminata por el barrio porteño de Villa Ortúzar, donde habló con vecinos e ingresó a comercios.Además, el candidato anunció que sorteará su dieta a través de su cuenta de Instagram y publicó un flyer en la plataforma X (antes Twitter) dónde destacó que se trata del evento número 22 de estas características.Este jueves, Milei dio una larga, que se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, por unen el que el candidato libertario pidió silencio a los que se encontraban atrás de cámara por el ruido que estaban haciendo.Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", exclamó el economista, visiblementepor la situación.En ese instante, el conductor del programa Esteban Trebuq le pidió disculpas, pero el candidato insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación "habla demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído"."No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", indicó.Y otro cuando se refirió a su relación con la artista, dijo Milei.Dirigentes del oficialismo, como, advirtieron hoy sobre "estas facetas tan confusas e inestables" del candidato libertario que muestran "inestabilidades emocionales o personales".En declaraciones formuladas a radio Provincia, García se refirió a la entrevista del libertario y afirmó: "No sé cómo llega Milei al balotaje, es preocupante".