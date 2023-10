Femicidio en Neuquén: dictaron prisión preventiva al acusado

El femicidio de la estudiante fue el séptimo cometido en la provincia en lo que va de 2023 / Foto: archivo

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La estudiante secundaria(15), hallada asesinada el jueves en el patio de su casa de la localidad neuquina de Buta Ranquil, recibió "múltiples lesiones" en distintas partes del cuerpo producidas por una misma arma blanca, que los pesquisas procuraban localizar en una laguna de la zona, donde se cree que pudo haberla arrojado su exnovio, quien quedó con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.El fiscal jefe, Fernando Fuentes, y la fiscal del caso, Natalia Rivera, acusaron durante una audiencia a(19) por el "homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio)" en perjuicio de la adolescente Carina Barros, y pidieron que permanezca detenido con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.La audiencia de formulación de cargos fue realizada este viernes en la localidad neuquina de Chos Malal, donde los fiscales plantearon que, de acuerdo a la información provisoria recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Neuquén,, una localidad de entre 7000 y 8000 habitantes ubicada a unos 400 kilómetros de la capital provincial.Según indicaron en la audiencia, "el acusado cometió el femicidio de Barros provocándole lesiones con un cuchillo, entre las 2 y 3.30 de la madrugada" y afirmaron que, ya que su hermano y su padre habían salido hacia un incendio que se originó en una chacra cercana de unos familiares del acusado.y le dijo que fuera hacia la casa de su abuelo “porque se estaba quemando”."Los bomberos de Zapala nos adelantaron que, no accidental", precisaron los fiscales.El acusado aprovechó esta situación para meterse en la vivienda y dirigirse hacia la habitación de la víctima, establecieron los pesquisas.Según detallaron, allí, ella corrió hacia la habitación de su hermano que está en la parte exterior de la vivienda y, en ese momento, la atacó con el cuchillo.Durante la audiencia, la fiscal del caso detalló que el acusado y la víctima habían tenido una "relación de noviazgo" de alrededor de tres años "que estuvo signada por la violencia de género, la cual continuó una vez terminado el vínculo".Como medida cautelar, desde el MPF pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses.Como argumento, se planteó quey para la integridad de la familia de la víctima.El acusado fue detenido el jueves a las 9 de la mañana "con signos de haberse bañado y con ropa limpia”, indicó la fiscal Rivera, y agregó que "en el allanamiento se encontró ropa y calzado lavado” y queRespecto al plazo de investigación, el MPF requirió seis meses porque “restan medidas de prueba, como la apertura de teléfonos celulares y pruebas de laboratorio”.En tanto, el defensor público Diego Artigue no se opuso a la calificación legal, aunque adelantó que presentará otra teoría del caso, ya que, según su versión, su defendido no está relacionado con el hecho.Además,para la causa y rever la medida cautelar.Fuentes judiciales aseguraron que la jueza del caso, Leticia Lorenzo, tuvo por formulados los cargos y resolvió que la prueba presentada por la fiscalía es suficiente para sostener su teoría en esta etapa inicial del proceso, por lo que otorgó un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación y dictó la prisión preventiva por el mismo término.El jefe de los fiscales a cargo del caso, Fernando Fuentes, detalló que, de acuerdo con el resultado preliminar de la autopsia,Además, "tiene heridas defensivas en sus manos, cortes compatibles con mecanismos de defensa naturales", mientras que el acusado "tiene una lesión en la zona del pecho", detalló el fiscal Fuentes en diálogo con radio Río Negro.