La DAIA pidió a Carrió que no banalice la historia del Holocausto

Foto: TW

Frente a los dichos de @elisacarrio, la DAIA realiza un llamado de conciencia a la dirigencia política para dejar de lado este tipo de expresiones.



Las comparaciones terminológicas realizadas atentan contra la memoria de las víctimas del régimen nazi. pic.twitter.com/GZsEO9vMfh — DAIA (@DAIAArgentina) October 27, 2023

Foto: Julián Álvarez

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) hizo este viernes un "llamado de conciencia a la dirigencia política" y aseguró que las comparaciones del escenario electoral argentino con el Holocausto "atentan contra la memoria de las víctimas" de la Shoá., indicó la DAIA en un comunicado difundido a través de redes sociales.La DAIA se refirió a las declaraciones realizadas el pasado miércoles por la líder de la Coalición Cívica (CC) al canal La Nación+ dondeen el balotaje del próximo 19 de noviembre."La historia de la Shoá no puede ser banalizada por nuestra sociedad", advirtieron y apelaron a "la responsabilidad social de los actores presentes en nuestra sociedad"., añadieron.En esta misma línea, elexpresó su "" a los dichos de Carrió y consideró que comparar el proceso electoral con el genocidio judío es "banalizar" la Shoá."Una elección democrática es incomparable con las aberrantes condiciones a las que fueron sometidos los judíos en tiempos de la deportación a los campos de exterminio", señalaron desde el Museo del Holocausto en un comunicado.En sus declaraciones, Carrió anticipó que la CC va a impugnar el voto y llamó a "alejarse del mal"."Cuando Hitler llamó al comité judío para que elija quien iba a la Shoá y quién iba al exterminio y quién no, Hannah Arendt en su libro 'Eichmann en Jerusalén' dijo: ustedes tenían otra posibilidad, no tenían que elegir. Tenían la posibilidad de no tener posición, como cuando lo terrible viene a la Argentina", indicó la exdiputada en conversación telefónica con el periodista Jonatan Viale.En tanto, la comparación molestó al periodista, que este jueves publicó en la red social X: "Un poquito de respeto. Acá patoteadas, no. Estás confundida", escribió Viale y advirtió que "comparar a (Javier) Milei con (Adolf) Hitler me parece una banalización absoluta de lo que nos pasó a los judíos. Juega en el medio", concluyó el periodista.