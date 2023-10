Desde LLA dicen que el pacto Milei-Macri-Bullrich no implica "negociaciones" por cargos

Francos en el búbler de Milei, tras los comicios de ocubre. / Foto: Camila Godoy.

Los ayer contendientes, hoy socios, en un estudio de TV.

El asesor del candidato presidencial Javier Milei y eventual ministro del Interior en caso de ganar las elecciones, Guillermo Francos, insistió este viernes con que el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al dirigente libertario no implica "un arreglo con los mismos de siempre" y afirmó que en la reunión que mantuvieron los tres esta semana "no hubo ninguna negociación" por cargos en un eventual futuro gobierno.El 19 (de noviembre) está pendiente, después de que se gane la elección por ahí habrá conversaciones para construir un espacio de gobernabilidad, un apoyo a las políticas que se propongan", dijo Francos en declaraciones a Radio Mitre.De esta manera, el exdirector del Banco Provincia reiteró que el acuerdo realizado la noche del martes entre Macri y Milei no tuvo "una negociación de cargos de por medio".Sobre esta reunión, Francos afirmó que se habló de "temas personales" y de los "agravios recíprocos entre ellos durante la campaña"., afirmó.Por este motivo, el dirigente consideró que el objetivo de la exfórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) es "expresar a mucha gente que votó en contra del kirchnerismo massista el domingo"."Es un gesto importante, si hubiera sido al revés hubiera sido lo mismo, la hubiera votado a Patricia porque estoy votando contra el kirchnerismo massista", indicó.Para Francos, "la patria está en peligro si continuamos por este camino" y lo consideró consecuencia de "una mala gestión económica" por parte del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa.Finalmente,, aunque afirmó que "pasaron cosas curiosas" durante los comicios del domingo últimos."En mesas que no teníamos fiscales como Santiago del Estero teníamos 100 a 0 a favor de Massa", concluyó a modo de ejemplo.