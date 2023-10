Presentan un proyecto contra el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad

Foto: Archivo Télam.

"Motiva la presentación de este proyecto el objetivo de avanzar hacia un paradigma que tienda a garantizar y consolidar los valores de Memoria, Verdad y Justicia, defendidos históricamente por nuestra sociedad y por los organismos de Derechos Humanos y que son un aporte para la convivencia pacífica de los argentinos y argentinas" Alicia Castro

Diversas personalidades intelectuales, jurídicas y políticas presentarán este viernessobre los hechos provocados durante la última dictadura militar y los "crímenes de lesa humanidad".La "presentación y análisis del proyecto contra el negacionismo", a partir de las 18, en el Centro Cultural Mujica (CCCM), ubicado en la calle Piedras 720, de la Ciudad de Buenos Aires, según informó a Télam la dirigente, exsindicalista y exembajadora en Venezuela y en el Reino Unido,Además de Castro, serán parte del encuentro el ex vicegobernador bonaerense; el profesor y catedrático del derecho penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, exfiscal general de la Procuración Generaly el escritor y periodista kirchnerista,, entre otros."Motiva la presentación de este proyecto el objetivo de avanzar hacia un paradigma que tienda a garantizar y consolidar los valores de Memoria, Verdad y Justicia, defendidos históricamente por nuestra sociedad y por los organismos de Derechos Humanos y que son un aporte para la convivencia pacífica de los argentinos y argentinas, a 40 años de la recuperación de nuestra Democracia", dijo Castro en declaraciones a Télam.En ese sentido, explicó que "esta iniciativa parlamentariay se promuevan sociedades más justas y respetuosas de los derechos humanos"."Este proyecto fue elaborado por el equipo jurídico de la agrupación política Soberanxs, que considera que el desarrollo de un mínimo ético comunitario debe ser concluido y consolidado para establecer un límite firme y claro frente al tipo de discursos negacionistas de los crímenes de lesa humanidad que tanto daño hacen al tejido social", explicó la exdiplomática argentina.El proyecto contra el negacionismo, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el ex juez Eugenio Zaffaroni; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y Alejandro Olmos Gaona, historiador, dedicado al estudio de la deuda externa.Entre otros,al analizar en un comunicado que "el terrorismo de Estado asoló a la sociedad argentina con crímenes aberrantes en todo el territorio nacional bajo la doctrina de la seguridad nacional, doctrina que también llevaron a Malvinas durante el conflicto bélico de 1982, torturando, violando y asesinando a los propios soldados conscriptos"."Estos crímenes continúan impunes a 40 años de la recuperación de la democracia, encubiertos bajo un plan diseñado en la dictadura cívico militar que se sostiene hasta estos días con el discurso negacionista, con falsos nacionalismos y apologistas de la dictadura, que pretenden imponernos como íconos, a falsos héroes que han sido despreciables torturadores y asesinos", indicaron los exsoldados.Desde el CECIM plantearon el rol que tuvieron los combatientes de Malvinas como "parte de la juventud argentina que lucho por la recuperación de la Democracia, construyendo colectivamente una política de Estado que trascendió las fronteras" y añadieron: "Por el compromiso con quienes que ya no están, por los 30 mil y por los pibes de Malvinas decimos nunca más negacionismo, Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz".