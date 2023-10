Yacobitti consideró como "una vergüenza" el acuerdo entre Bullrich, Macri y Milei

Milei competirá en el balotaje con el apoyo de un sector del Pro

En su análisis, el dirigente radical cuestionó quePara Yacobitti, "esto es una decisión tomada hace mucho tiempo" y "por eso Mauricio Macri se ocupó de hacer campaña para Milei" en las elecciones."Yo hago unay alguien que no respeta los principios democráticos, que es violento, agrede, que plantea que la gente tiene que estar armada, que se pueden vender los órganos, que se pueden vender bebés, cosas demenciales", advirtió.Y agregó: "Estuvimos mal porque tendríamos que haber ampliado el espacio, y si a Macri no le gustaba tenía que dar un paso al costado. Por eso lo primero que tenemos que hacer es autocrítica y mirar para atrás y ver las cosas que no hicimos".Por último, aseveró queMás tarde, en una entrevista en Radio con Vos,quien "se ocupó de atentar contra cada candidato de nuestro frente" y señaló: "Siempre dijimos que la candidatura de Patricia Bullrich era funcional a Sergio Massa"."Patricia Bullrich busca ser oficialista a cualquier costo", apuntó el diputado radical y expresó que no concibe "que alguien se vaya con Milei después de todo lo que dijo".Nos insulta todos los días, tiene una concepción diferente de la política", subrayó.Además, consideró que si el gobernador cordobés Juan Schiaretti se hubiera sumado a JxC, "salíamos mejor que como terminamos".