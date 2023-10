Eduardo Valdés dijo que la gente votó "para no volver a la Edad de Piedra"

El diputado porteño recordó que "Macri se fue a jugar un mes al bridge y (después) no quiso recorrer el país con Patricia Bullrich".

"Macri es Terminator y, como corresponde, terminó con todo. Terminó con Juntos por el Cambio y ahora va a terminar con Milei. Esa es la verdad de lo que está pasando ahora".

"Un Estado con Massa nunca va a abandonar a los sectores postergados, como las personas con discapacidad".

El diputado nacional del Frente de Todosaseguró este jueves que el domingoy sostuvo que el triunfo de Sergio Massa se explica porque "la sociedad votó por sus derechos personalísimos" y para defenderlos "de la opción Milei, que los pone en peligro".Para Valdés, los argentinos eligieron mayoritariamente al postulante de Unión por la Patria (UxP) "para defender derechos que estaban pactados ya en la convivencia democrática y que están en peligro si gana la opción (del candidato ultraliberal Javier) Milei".: el derecho a vivir en una sociedad donde no se vendan órganos, donde no se porten armas, donde los niños tengan derecho a educarse, donde las personas con discapacidad puedan tener el auxilio del Estado para poder tener salud, educación y transportarse", remarcó en declaraciones a Télam.Por otro lado,h, el legislador llamó a poner el foco en el rol que tuvo en esa negociación el expresidenteDesde un premisa similar, Valdés planteó el miércoles en una entrevista con el canal C5N que la elección del domingo mostró que la sociedad, a la hora de definir su voto, priorizó la defensa de los derechos amenazados y la búsqueda de un proceso de pacificación y convivencia.y notó la diferencia entre vivir en una sociedad donde se quiera terminar con el que piensa distinto y una sociedad en la que se respete la diversidad", valoró.En ese sentido, el diputado destacó quey para justificarlo recordó el paso por la presidencia de la Cámara de Diputados del candidato de UxP: "Todos los opositores le reconocen el pluralismo y el diálogo".Sobre los atributos personales del ministro de Economía y exjefe comunal de Tigre, Valdés consideró que "tiene condiciones para encabezar una etapa de unidad nacional" y lo definió como el único aspirante a la Casa Rosada "con la capacidad para hacerse cargo de las necesidades urgentes de la Argentina".En relación a Macri, el diputado del oficialismo insistió en compararlo con "Terminator" porque, según planteó, el exmandatario y titular de la Fundación FIFA "liquidó Juntos por el Cambio" al "no querer hacer campaña" mientras se dedicaba a cuestiones personalesprofundizó.Para finalizar, dijo estar confiado en que para el país se abre una etapa de recuperación económica:, vaticinó.Dirigente del peronismo porteño, Valdés renovó su mandato en la Cámara baja el último domingo al ser votado como segundo candidato a diputado nacional por la lista de UxP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Entre 2014 y 2015 fue embajador en el Vaticano, luego parlamentario del Mercosur y en la actualidad preside la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.