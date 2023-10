La CTA destacó la importancia del movimiento popular para lograr el triunfo de Massa

La CTA que dirige Hugo Yasky emitió un comunicado con un fuerte llamado a trabajar por el triunfo de UxP en el balotaje.

La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) aseguró este jueves que la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UXP), que encabeza Sergio Massa, debe triunfar en el balotaje del 19 de noviembre "cueste lo que cueste", y afirmó que la elección del 22 de octubre demostró queAnte el espectáculo grotesco del abrazo de Mauricio Macri y su pupila Patricia Bullrich con Javier Milei, en un intento desesperado por reconstituir una mayoría electoral en torno al odio de clase hacia lo popular y el antikirchnerismo, hay que redoblar el esfuerzo militante para garantizar que Massa sea el nuevo presidente argentino el 19 de noviembre", aseguró la entidad gremial a través de un comunicado.El comunicado, firmado por los secretarios general y de Comunicación de la central, Hugo Yasky y Enrique Rositto, señaló que los resultados del domingo último, no obstantede apoyar sin ambigüedades la propuesta de unidad popular de Massa y Agustín Rossi".Los dirigentes valoraron la decisión popular de apoyar "la reelección de Axel Kicillof en Buenos Aires, cuyo desempeño fue decisivo en la elección nacional", y expresaron que elloPara la CTA hubo una tarea militante que "no fue fácil", ya que existe aún "una enorme deuda social"; aseguró que procurar el voto en los lugares en los que "la pobreza golpea más fuerte implicó escuchar y ofrecer respuesta a la bronca y demandas de quienes en 2019 sufragaron con la esperanza de que su vida se modificara para bien", y afirmó que "esos sectores proyectaron una mirada más allá de los padecimientos cotidianos".La central sostuvo que esos sectores reafirmaron "la continuidad del proyecto nacional, popular y democrático, porque el peronismo continúa siendo el sentido común de gran parte del pueblo, como decía David Viñas".También ratificóla soberanía nacional del territorio y los recursos naturales y el modelo productivo con trabajo y redistribución de la riqueza, todo lo cual fue determinante para explicar un resultado que dejó perplejos a quienes aseguraban la derrota de UXP".Por último, la central llamó a enfrentarpara retrotraer al país a la reivindicación del terrorismo de Estado y la dictadura genocida, porque eso es parte de lo que está en juego en esta batalla, en la que el movimiento obrero no puede ser neutral y en la que está en juego el destino de la Patria".