Ocho artistas y una política pública que honra el federalismo y la trayectoria artística

Una muestra de 32 obras

En un año electoral donde las presidenciales se definirán en el balotaje de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei, las posturas políticas en defensa de los artistas, lo público y el Estado como garante y protector, permean en debates, charlas y muestras: ese clima quedó reflejado durante la entrega del Premio Nacional a la Trayectoria Artística, un acto que con la presencia de los artistas galardonados dio por inaugurada la exposición de obras representativas de la producción argentina contemporánea.La ceremonia de entrega de los diplomas celebrada a días de la elección presidencial en la Sala 33 del primer piso del porteñocontó con la presencia de los; además del ministro de Cultura, Tristán Bauer; el director del Bellas Artes, Andrés Duprat; así como la directora del Palais de Glace, Feda Baeza, entre otras autoridades, familiares e invitados.Así, Fernando Allievi (Córdoba), Martha Cortés Álvarez (La Rioja), Carlota Beltrame (Tucumán), Mónica Millán (Misiones), Edgardo "Egar" Murillo (Mendoza), Rosana Fuertes (Mar del Plata), Alberto Goldenstein y Pedro Roth (CABA), recibieron el diploma en la misma sala donde se exponen obras representativas de cada uno de ellos que pasarán a integrar el acervo del Museo de Bellas Artes."Este es un premio muy importante, que habla de una trayectoria de vida y de una producción artística" que "nos marca a todos", porque es testimonio de vida y tiene "esa capacidad de transformar sus miradas en obras de arte que nos invitan a contemplar el mundo desde una nueva perspectiva", manifestó Bauer."También es fundamental, además del reconocimiento, el apoyo económico concreto de parte del Estado argentino, que valora el trabajo que ustedes han hecho en este momento donde se ataca el Estado", expresó tras remarcar que la representatividad por género y el federalismo son políticas de Estado.Pero más allá de los agradecimientos y la emoción durante la entrega de los diplomas, la distinción se resumió en cada una de las palabras dedicadas por los artistas a los presentes."Nosotros no estamos solos, no nos construimos solos sino en una gran red", afirmóy recordó: "En esta sala hay dos personas que para mí han sido cruciales: mi mamá, que fue la primera maestra de dibujo del pueblo, aprendí de ella y de mis abuelas a tejer y a bordar; luego, Luis Felipe Noé, que para muchos es nuestro maestro. Él me enseñó la alegría y la pasión del crear todos los días, lo he visto bailar y poner la pincelada sobre la tela", dijo sobre un sentimiento que no aprendió en la academia.Y desde esa idea de comunidad estuvieron sus pensamientos con la comunidad de campesinos sin tierra con los que trabajó o con las de bordadoras de un pueblo de Paraguay con las que trabaja y sigue aprendiendo desde hace 21 años.En esa sintonía del trabajo compartido estuvo: "Todo mi trabajo fue y sigue siendo participar de dos conversaciones: una con el arte contemporáneo y otra con la fotografía argentina. Siento que esto se escuchó y me parece que es una valoración del sentido de comunidad y de excelencia, que viene muy bien en esta época", aseguró."Pienso que el Premio es posible gracias a la presencia un Estado muy vapuleado en los últimos tiempos", aportó, para quien "es necesario pensar qué vamos a hacer con nuestro país de acá en más", al tiempo que agradeció la existencia de la escuela pública, sin la cual "no hubiera podido estudiar".también evocó su paso por la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) -abierta, pública e inclusiva- y por la escuela pública donde se formó; mientras que Beltrame honró a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la cual sigue trabajando aunque jubilada: "Me ha contenido y me ha animado a hacer todo lo que quería".Y como cierre, el último en recibir el diploma,, nacido en Jujuy y residente en Mendoza desde su infancia, aseveró: "Uno no se hace solo: creo en la utopía, por eso creo en el arte, y creo que el arte es lo más importante para detener el fascismo que estamos viviendo".Al término del acto quedó inaugurada la muestra con las 32 obras donadas por los artistas como contraprestación al premio recibido en reconocimiento a sus recorridos y contribución al arte argentino,como lo califica Duprat desde su experiencia como parte de los jurados junto a Adrián Cangi, Claudia del Río, Fernando Farina, Lía Gómez, Isabel Plante y Mariana Marchesi.La sala muestra ocho dibujos de Allievi sobre "" (2017/2023); "" (2017), nueve telas laminadas de Beltrame; el exquisito bordado "" (2021/2022) de Millán; nueve fotografías de la serie(2011-2018) de Goldenstein; la emblemática instalación "Los sesenta no son los noventa" (1994) de Fuertes; la pinturay una fotografía de la serie "Cúpulas de Buenos Aires", de Roth, nacido en Hungría en 1938 y emigrado a Argentina.Ahí, la riojanaexhibe una pieza representativa de su trabajo, la escultura en madera policromada "(2006), en la cual "el movimiento de una (parte) incluye a otra", explicó sobre esa figura de personas unidas pero móviles, una idea vinculada a que "todo lo que hacés influye en lo demás", algo manifiesto en esa obra abierta a las interpretaciones, que busca la intervención del público.A su vez,donó el óleo sobre cartón "de 2018: "mi trabajo viene de hace muchísimo tiempo, pero empecé a trabajar con una serie como hacen los cartoneros juntando cartón, después del 2001. Hice serigrafías sobre cartón, pinturas, dibujos, junté tapitas de gaseosa, plásticos. Hice muchos trabajos con eso que hoy día se llama Trash Art, pero yo crecí en eso y para mí era algo natural", sintetiza. La obra expuesta viene justamente delCon la publicación en eldel Ministerio de Cultura, en referencia a laque otorga los premios a la trayectoria y los del Salón, quedó oficializada la premiación a los artistas que fueron reconocidos por su trayectoria, desde una amplitud federal bien manifiesta.distingue anualmente a artistas por su destacada labor en las artes visuales del país, mayores de 60 años, que obtienen una pensión vitalicia consistente en cinco jubilaciones mínimas, por su aporte a la cultura de la nación.Este año, elorganizado por el, dependiente del ministerio de Cultura,para el Premio Nacional a la Trayectoria Artística.Con el espíritu de premiar la trayectoria artística, pero también de tener un carácter federal, "ese es quizá la mayor dificultad a sortear", dijo a Télam Duprat, una cuestión que responde a un "mal diseño de la Argentina", con esa centralidad de Buenos Aires a la que suelen venir de otros lugares porque "tiene más posibilidades, hay galerías, museos, más mercados"."Hay que tener y estar atentos a evaluar otras poéticas que no son quizás las de una megalópolis como Buenos Aires", remarcó el director del Bellas Artes sobre esa "compensación a esas diferencias que hay en las escenas".en función de los intereses del momento teniendo en cuenta la colección del museo: "el artista aplica con una cantidad de obras pero se hace hincapié en el artista", recalcó Duprat, "las discusiones y diálogos tienen que ver con méritos y pertinencias", como en el caso de Beltrame, desde la docencia o la gestión cultural, ejemplificó.A su vez, más allá del reconocimiento hacia los artistas, que el premio "se traduzca en una ayuda concreta en una situación como la de Argentina es bastante interesante", reflexionó Duprat, porque "ataca una realidad que es que la carrera artística en Argentina, salvo excepciones, no te garantiza un buen pasar, entonces gente que ha dedicado toda la vida al arte, que ha hecho escuela, dejado su marca en la historia del arte argentino y regional también tiene que pagar las cuentas", rescató.Desde su implementación en 2018, "el feedback que he recibido siempre es de una solución concreta a una realidad que, demás está decirlo, es compleja en Argentina".