El Banco Central compró US$ 112 millones y los dólares bursátiles volvieron a bajar

El titular del BCRA, Miguel Pesce, aprovecha el impulso del nuevo PIE y acumula reservas por cuarta jornada consecutiva / Foto: Prensa.

"El retroceso en las cotizaciones bursátiles responde al desarme de posiciones de cobertura que había tomado muchos operadores de bolsa, luego de que se confirmara el escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

con lo que acumula cuatro ruedas con saldo positivo por un monto total de US$ 364 millones, el mayor acumulado consecutivo desde mediados de agosto último., hoy (por este jueves) el BCRA se alzó con US$ 112 millones. El acumulado del mes cae ahora a unos US$ 494 millones de ventas netas del Central", señaló el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.Por su parte,tras los máximos alcanzados la semana pasada.El dólar "Contado con Liquidación" (CCL) finalizó la rueda con una caída de 1,8% hasta los $872 por unidad, mientras que el dólar MEP registró una baja del 1,9%, hasta los $855.El retroceso en las cotizaciones bursátilesque había tomado muchos operadores de bolsa, luego de que se confirmara el escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.El dólar CCL había cerrado el viernes a $1.116, por lo que acumula un retroceso de 22% hasta hoy, mientras que el dólar MEP cerró la semana pasada en $899, de modo que la baja de los últimos cuatro días ronda el 4,8%.La especulación en torno a una victoria en primera vuelta del economista libertario, que había prometido una dolarización de la economía y que había convocado a no renovar los depósitos a plazo fijo, atizó el mercado de cambios, ante el temor a una devaluación descontrolada si se consumaba el escenario.en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$104 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 511 millones.El denominado dólar "blue" o informal,, mientras que en el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $349,95, 15 centavos respecto a la del día previo.El tipo de cambio minorista cerró a $365,5 promedio para la venta, mientras que el tipo para las compras con tarjeta se sostiene en $ 734.Las compras concretadas durante la jornada por el Banco Central estarían relacionadas con la decisión del Ministerio de Economía de poner en marcha, el martes pasado, un nuevo programa de incentivo exportador (PIE), que abarca a todo el complejo exportador por 30 días, cuyo régimen de liquidación habilita a ingresar el 70% de las liquidaciones por el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) a $350, y el 30% restante por el Contado con Liquidación (CCL), que hoy cerró a $872.