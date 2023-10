Caso García Belsunce: Casación no resolvió la apelación a la absolución de Pachelo

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Casación no tiene establecidos plazos obligatorios para responder los planteos recursivos de las partes.

El fallo de diciembre del año pasado contó con los votos absolutorios de los jueces Rossi y Andrejin, mientras que Ecke, presidente del Tribunal, fue el único que consideró a Pachelo como autor del crimen de María Marta y votó por su condena

Carlos Carrascosa. Foto: Camila Godoy.

"Nadie que presenció el juicio en su totalidad e inclusive legos en la materia pueden desconocer que Pachelo fue el autor indiscutido del homicidio y que la evidencia era sobrada", concluyeron los fiscales

Nicolás Pachelo: último y único sospechoso que fue juzgado. Foto: Daniel Davobe.

Juicio donde fue imputado Pachelo. Foto: Daniel Davobe.

A 21 años del crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de cinco disparos el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel de la localidad bonaerense de Pilar, el Tribunal de Casación Penal bonaerense aún no se expidió sobre la apelación presentada por los fiscales y el viudo Carlos Carrascosa para intentar revertir la absolución de Nicolás Pachelo, el último sospechoso juzgado por el homicidio de la socióloga.Se trata de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal provincial, a cargo de los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, quienes a 11 meses del fallo absolutorio aún no se expidieron respecto a la apelación presentada por los fiscales que participaron del último juicio por el crimen de García Belsunce y por el abogado de Carrascosa, quien por primera vez se había presentado como particular damnificado.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Casación no tiene establecidos plazos obligatorios para responder los planteos recursivos de las partes.El 2 de diciembre del año pasado, los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Estaban Andrejín, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, absolvieron a Pachelo por el homicidio de García Belsunce, pero lo condenaron a 9 años y medio de prisión por seis robos a viviendas de distintos barrios privados del Gran Buenos Aires.Por ese motivo, la defensa de Pachelo, compuesta por la abogada Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, también presentó una apelación al considerar que esos robos fueron cometidos sin violencia contra las personas ni con el uso de armas, que ahora deberá ser analizada por Casación.El fallo de diciembre del año pasado contó con los votos absolutorios de los jueces Rossi y Andrejin, mientras que Ecke, presidente del Tribunal, fue el único que consideró a Pachelo como autor del crimen de María Marta y votó por su condena.Tras la decisión del TOC, el Caso Belsunce, uno de los más resonantes de la historia criminal argentina, quedó impune y sin la posibilidad de que se impute a otra persona por la prescripción de la causa."Yo sé que todo esto está en Casación y vaya a saber el tiempo que se toman. Sé de un solo caso que se dio vuelta una absolución por culpable y fui yo", dijo a Télam Carlos Carrascosa (78), viudo de María Marta, al hacer referencia al primer juicio, llevado a cabo en 2007, cuando fue condenado por el encubrimiento del crimen y, luego, al ser revisado el fallo por Casación, fue considerado coautor del delito de "homicidio agravado por el vínculo".Sin embargo, en el juicio que culminó en diciembre del año pasado, Pachelo fue declarado inocente del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas", en perjuicio de la socióloga.También habían llegado imputados como coautores los exvigiladores de Carmel, Norberto Glennon (58) y José Ramón Ortiz (46), quienes también fueron absueltos luego de que la fiscalía había desistido la acusación contra ellos.Durante el debate oral también fue juzgado y condenado a seis años de cárcel -aunque en libertad con ciertas restricciones- Matías Marasco, mientras que Iván Martínez fue absuelto, ambos como cómplices de Pachelo en los robos a los countries.Tras el fallo, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, comandados por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, presentaron un recurso de Casación para apelar la decisión del tribunal.En sus argumentos, los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la sentencia fue "arbitraria" y que los jueces que votaron en mayoría "carecieron de imparcialidad"."Tanto el juez Andrejin como el juez Rossi partieron de un preconcepto: que el homicidio de María Marta García Belsunce fue pergeñado por su propia familia", afirmaron los fiscales en ese sentido.Es que en un primer debate fue condenado Carrascosa por el homicidio de su esposa y luego, en 2011, en un segundo juicio, recibieron penas por encubrimiento los hermanos de la víctima, Horacio García Belsunce y John Hurtig; el cuñado Guillermo Bártoli, además del médico Juan Gauvry Gordon y el vecino Sergio Binello."Con todo esto, no hay dudas que se está ante una sentencia arbitraria. Es Andrejin y Rossi, quienes parecieran no haber participado del juicio ni atendido las manifestaciones de los testigos pues simplemente lo pasaron por alto", expresaron los fiscales."Nadie que presenció el juicio en su totalidad e inclusive legos en la materia pueden desconocer que Pachelo fue el autor indiscutido del homicidio y que la evidencia era sobrada", concluyeron los fiscales.La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera y su marido Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto -"el pituto"- le rebotó, con un arma calibre .32 largo.El fiscal original del caso, Diego Molina Pico, siempre tuvo la convicción de que Carrascosa y otros familiares fueron los asesinos y encubridores y por ello los imputó y llevó a juicio, pero el fallo de la Casación bonaerense que absolvió al viudo en 2016 - y que quedó firmen en 2020-, destacó graves irregularidades en la investigación del funcionario judicial.Una reinvestigación total del caso hizo que en 2017 Pachelo fuera imputado como autor de este homicidio con un móvil de robo, y así llegó a este tercer juicio, donde la hipótesis fiscal no se probó y consiguió su absolución.