Para Manes, con la alianza Milei-Bullrich, "se rompió el PRO y se unió el radicalismo"

Gastón Manes, el presidente de la Convención Nacional de la UCR. (Foto Pepe Mateos)

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR),, dijo este jueves que las consecuencias de la alianza entre la excandidata presidencialy el postulante de La Libertad Avanza (LLA),, fueron que "se rompió el PRO y se unió el radicalismo", consideró que esa decisión de la exministra de Seguridad fue "inapropiada" y remarcó que "cada uno tiene que votar de acuerdo a sus convicciones" en el balotaje."Creo quePor eso no me parece apropiado lo que dijo Bullrich ayer, que representaba a 6 millones 200 mil votantes, lo cual no es cierto. Yo soy uno de esos votantes y no me siento representado, al igual que una enorme cantidad de gente", dijo Manes en declaraciones a radio Perfil.El dirigente cuestionó de esa manera la alianza entre Bullrich y Milei y reivindicó la postura que tomó la UCR de mantenerse neutral rumbo al balotaje del 19 de noviembre entre el diputado libertario y el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, una decisión en la que "todos los sectores" del radicalismo "se pusieron de acuerdo"."Ayer, lo que pasó fue que se rompió el PRO y se unió el radicalismo", evaluó. Para Manes, las elecciones representan "una encerrona" porque"Un sector del PRO se identificó con Milei. No sé qué va a pasar, porque depende de si gana Milei o no. Si gana Milei, el sector del PRO que lo siguió va a ser parte del gobierno", apuntó.En cambio, el referente aseguró quea momentos anteriores y lo ejemplificó con los gobernadores que representan al partido, a quienes calificó de "dirigentes muy importantes que ahora tienen una voz relevante"."Lo que sí veo es la fortaleza del partido, que tiene", enumeró.Manes también, razón por la que el espacio quedó "rehén de la interna del PRO" y auguró que"Facundo, con toda la fortaleza, la capacidad y el entusiasmo que tiene, va a tratar dey se va a transformar en un líder de la sociedad, no sólo del Partido Radical, y va a tener un rol muy activo en el Congreso los próximos dos años", manifestó.