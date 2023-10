A 13 años de la muerte de Néstor Kirchner, destacan el legado de "mantener las convicciones"

Foto archivo.

El acuerdo para la segunda vuelta del candidato 'libertario' con el ala 'halcón' del PRO refleja la actualidad del "legado de Néstor", porque, dijo Valdés, la clave pasa por "no dejar las convicciones cuando se gobierna", o cuando se busca llegar al poder.

"Néstor nos hace mucha falta. Siempre se mantuvo en sus convicciones. Por eso decimos que a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado" Taty Almeida

A 13 años Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010, a causa de una afección cardiovascular, en la provincia de Santa Cruz, distrito que había gobernado por tres períodos antes de llegar a la Presidencia, en el año 2003.



Ese año se hizo cargo de los destinos del país luego de salir segundo por poco margen en las elecciones del 27 de abril de 2003 (obtuvo el 22,25% de los votos frente a 24,45% de Carlos Menem), ya que cuatro días antes del balotaje previsto, en el que competiría con el riojano, su entonces rival desistió de participar de la segunda vuelta.



De ese modo, Kirchner asumió finalmente la Presidencia el 25 de mayo de 2003, en medio de una gran crisis política, social y económica derivada de las políticas neoliberales que se habían llevado por más de una década durante los gobiernos de Menem y Fernando de la Rúa.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) resaltó que "el legado de Néstor", por aquel pronunciamiento público de "no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada", tiene hoy más vigencia "que nunca".

Para Valdés, titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, esa coherencia con los principios y valores propios, que no es patrimonio de una persona en particular, "es lo que hoy está en juego en la Argentina".

Así se refirió a la cena secreta -cuyos detalles trascendieron en las últimas horas- que compartieron el martes por la noche Bullrich y Milei con Mauricio Macri como anfitrión y organizador, ya que el encuentro tuvo como escenario la casa de este último, en la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

Según el legislador del oficialismo, el acuerdo para la segunda vuelta del candidato 'libertario' con el ala 'halcón' del PRO refleja la actualidad del "legado de Néstor", porque, dijo, la clave pasa por "no dejar las convicciones cuando se gobierna", o cuando se busca llegar al poder.

"Eso es lo que todos tenemos que tomar de él", insistió Valdés a Télam, al cumplirse este viernes trece años del fallecimiento de Kirchner, el 27 de octubre de 2010.

Del mismo modo, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo a esta agencia: "Néstor nos hace mucha falta. Siempre se mantuvo en sus convicciones. Por eso decimos que a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado".

"La cantidad de hechos que ha dejado quedaron por siempre. Fueron hechos, no palabras. (Kirchner) era un hombre de hechos, por eso decimos que es también nuestro hijo", recordó la referente de derechos humanos.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, describió a Kirchner como el "emergente de una crisis política en la que el 'que se vayan todos' recorría las calles del país".

"Llegó a ser Presidente apenas con un 23 por ciento en la primera vuelta y un balotaje que quedó trunco", remarcó el gremialista y diputado nacional.

"Sabía que tenía que hablar con hechos, por eso, el primer día de su gobierno, bajó los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar", y a modo de balance mencionó "los aumentos de suma fija" al igual que "las paritarias", que hasta la asunción de Kirchner, recordó, "habían quedado desactivadas".

"Tuvo la lucidez, la audacia y la valentía de convertir en verdaderos actos simbólicos hechos que quedaron registrados en la conciencia colectiva y que fueron fundantes de un cambio histórico", agregó el legislador y referente sindical.

Y consideró que, como también "haber convertido la ESMA en un espacio de reivindicación de la Memoria, la Verdad y la Justicia", fueron acontecimientos que sintetizaron y trascendieron el clima de época.

Lo mismo, resaltó, pasó con haber sido "protagonistas en el 2005 del rechazo al ALCA".

En suma, para Yasky uno de los principales logros de Néstor Kirchner fue haberle devuelto "centralidad" a la actividad política, y al peronismo, "su carácter transformador".