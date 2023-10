Fans de Taylor Swift llamaron a no votar a Milei en el balotaje

"Ante el peligro que representa Milei, principalmente para mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar" / Foto:

El candidato Milei y su partido de La libertad avanza representa un peligro para la democracia y los derechos humanos de todos los argentinos, pero principalmente para las mujeres y diversidades.



Como swifties, después de Miss americana, NO podemos votar eso.



Milei=Trump — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

Los y las fans explican que esta postura propone emular las ideas opuestas de su ídola frente a Donald Trump / Foto: archivo.

🚨COMUNICADO FANBASES BTS ARGENTINA🚨



Les pedimos que lean atentamente y nos ayuden con la difusión del mismo. pic.twitter.com/TUWSS6ceIT — BTS En ARGENTINA 🇦🇷 (@BTSenARG) October 25, 2023

Luego del cruce virtual entre fanáticos locales del grupo surcoreano BTS y la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, son ahora seguidores y seguidoras de la cantante estadounidense Taylor Swift quienes crearon una cuenta en la red social X (ex Twitter) para llamar a no votar al aspirante a presidente por ese espacio, Javier Milei."A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia", dice el posteo de la cuenta "Swifties contra LLA", que en pocas horas desde que fue publicado ya tiene 1 millón de vistas, 11.000 likes y más de 800 comentarios.El grupo de "swifties" -como se denominan los y las fans de la artista pop nacida en Tennessee, que llegará por primera vez al país para brindar tres conciertos en River el 9, 10 y 11 de noviembre- acompaña el posteo por un comunicado en el que"¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", asevera el texto, que añade que LLA es "en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos" y que por ello como comunidad debe "enfrentar esa misma necesidad"."Siguiendo su legado (el de Taylor Swift), y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar", cierra el comunicado."No sabemos a cuántas swifties representa ese comunicado, si la idea de que Milei es la peor opción en el balotaje es compartida por una minoría o mayoría de los y las fanáticas de Taylor es algo muy difícil de saber. Pero teniendo en cuenta que esto mismo ocurrió con sus seguidores en Estados Unidos, me parece que es posible que eso se estuviera replicando acá", expresó a TélamPara Azcárate, no es "extraño" que la posición que tomó este grupo fuera la de "no votar a Milei" ya que ", un tema que, en el mejor de los casos, no está en la agenda del proyecto de país que propone Javier Milei".Eles uno de los temas sobre los que Taylor Swift "no se abstuvo de opinar públicamente cuando en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que dejaba de existir el derecho constitucional al aborto en el país", señaló Azcárate.Y agregó que la cantante compartió en su momento en su cuenta de X estar "completamente aterrorizada de que aquí es donde estamos. Que después de tantas décadas de personas que han luchado por los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos despojara de eso"., y además recupera relatos de personas que soñaron con la cantante estadounidense.En uno de esos relatos está el de Guillermina Choua, una seguidora de Taylor Swift, en donde menciona el compromiso político de la artista: "Ella es multimillonaria, ya no hay casi nada que pueda afectarla económicamente, pero", explica.En otro de los textos del libro, Carmen Sánchez Viamonte remarcó que, cuya única arma es la más poderosa de todas: un flechazo directo a lo más profundo, al espíritu, apelando a la sensibilidad humana. Con sus discos creó un espacio salvo y con su accionar un ejemplo".La Libertad Avanza también había quedado el martes en la mira de fans argentinos del grupo de K-pop más importante del mundo, BTS, quienes también se habían volcado a la red social X para responder a las declaraciones "de odio y xenofobia" de Victoria Villarruel, que en un tuit de 2020 había señalado que el nombre del conjunto le parecía las iniciales de una "enfermedad de transmisión sexual".