Presentaron un nuevo libro que reúne voces contra la discriminación y el odio

Desde la estigmatización de la comunidad gitana, islámica o de religiones como los Testigos de Jehová hasta la discriminación persistente en el mundo del fútbol o las redes sociales son algunos de los ejes que aborda, que reúne las voces de 17 colectivos vulnerables a los prejuicios y el estigma en Argentina., un documento elaborado por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA que aborda “el estado de situación de 17 colectivos vulnerables a la discriminación en la Argentina”.“Este proyecto de la DAIA es una muestra que la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo no es un compartimiento estanco. Se trata de una polifonía de voces de protagonistas de distintos grupos vulnerados que con su propia voz realizan un diagnóstico y propuestas en diversos artículos”,, agregó la funcionaria, quien destacó la relevancia de esta publicación tras la escalada de violencia en el conflicto entre Israel y Palestina luego del ataque de Hamás.En ese contexto, advirtió sobre distintas“Lo que pasa en Israel nos atraviesa profundamente porque lo que hace Hamas en Israel es justamente evitar la diversidad”, expresó por su parte el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.“La lucha contra el antisemitismo es un problema central pero también es parte de un problema más grande que es el discurso de odio. Cuando alguien discrimina, discrimina a muchos, no sólo a judíos”, continuó., Knoblovits aseguró que el libro “tiene que ver con escuchar a otros colectivos para poder trabajar de forma conjunta y poder luchar para una convivencia democrática”."La pertenencia a un espacio minoritario es algo para celebrar no para condenar”, enfatizó.El informe recopila, en sus más de 300 páginas, artículos de referentes de los colectivos afrodescendiente, coreano, islámicos, de inmigrantes latinoamericanos, pueblos originarios, testigos de Jehová y la comunidad LGBTIQ+ en Argentina.Tambiénl, entre otras problemáticas.los y las autoras repasan la historia y el estado de situación actual de los diferentes colectivos respecto a la discriminación y prejuicios que aún recaen sobre estos."Si bien se han dado importantes pasos en materia de lucha contra la discriminación, aún queda mucho trabajo por hacer. Las crisis y las coyunturas sociales generan nuevos mapas de situación que requieren de atención y cuidado", advirtieron en la publicación.A su vez,En ese escenario,Asimismo, la obra aspira a ser "un insumo pedagógico de transmisión que ayude a desarticular la violencia y el odio que moldean los prejuicios y el desconocimiento del 'otro'", sostuvieron.De la presentación, que