"Necesitamos que haya paz y diálogo, no un loco que quiere dinamitar todo"

Foto: X (exTwitter)

"Argentina no resistiría un Presidente que lleve (adelante) medidas en contra del pueblo" Pablo Moyano

"A estos tipos, que hablaban de casta, se les cayeron todos los papeles" Pablo Moyano

Captura de TV.

El cosecretario general de la CGT,, aseguró este jueves que la mayoría de los argentinos elegirá en el balotaje al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, porque la sociedad ansía "paz y diálogo" para la etapa que viene.El secretario adjunto de Camioneros consideró que en los comicios del último domingo, insistió Moyano en declaraciones a Radio El Destape.Y agregó: "Te puede no gustar Massa, pero ante las dos opciones, con uno que te está hablando de dinamitar el Estado, cerrar el Banco Central, ministerios, privatizar las empresas del Estado, la salud, la educación, reivindican la dictadura militar... ¿Y te abstenés? Es medio raro".Sobre las características que tendría un eventual Gobierno de Massa, Moyano dijo que se"Argentina no resistiría un Presidente que lleve (adelante) medidas en contra del pueblo", siguió el gremialista y referente de la CGT.En cuanto a la participación deen la segunda vuelta, dijo que el economista y candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) mantendrá su postulación hasta el 19 de noviembre porque "los pocos empresarios que lo bancan y los medios de comunicación no lo van a dejar bajarse"., analizó Moyano, y cuestionó las "barbaridades" que propuso el candidato de LLA en las últimas semanas, pero "no solamente él -dijo- sino toda la banda que integra la lista de La Libertad Avanza".Y agregó:A modo de balance del resultado del domingo, en el que UxP obtuvo el primer puesto a nivel nacional con casi el 37% de los votos, remarcó: "Quisieron dar por muerto al peronismo y el peronismo se puso de pie. El 19 (de noviembre) va a quedar demostrado que el pueblo argentino en su gran mayoría sigue siendo peronista".Finalmente, el gremialista del Sindicato de Choferes Conductores de Camiones (SiChoCa) apuntó contra el rol del expresidenteen la gestación del acuerdo entre Milei y Patricia Bullrich , subrayó al referirse a la confrontación que primó durante la gestión de Macri con un sector del sindicalismo, en particular Camioneros.