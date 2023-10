EN VIVO | Por el bronce: Los Pumas juegan mejor pero caen ante Inglaterra

Foto AFP.

¡SANTI CARRERAS SE CORTÓ POR EL CENTRO Y SE FUE DERECHO AL TRY PARA #LOSPUMAS! 🇦🇷🔥



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/11WwowsqGq — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

Ben Earl, el PRIMER TRY del partido vs. Los Pumas.



:estrella: Mirá los últimos dos partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/TD2XKI7nR0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2023

Formaciones

Hay scrum para Argentina, tras una acción de Marchant sobre Nicolás Sánchez y un posterior knockonFord recibe una patada de Nicolás Sánchez, pide marc y sale con kick, con line para ArgentinaArgentina recupera por medio de Marcos Kremer, quien defiende muy bien en este cuarto de hora, habrá scrum para ArgentinaArgentina, con una regreso a un penal anterior, Mallía le indica a Nicolás Sánchez que pida palosLine out en ataque, tras una salida fallida, para ArgentinaPenal convertido para Inglaterra: Will Farrell frente a los palos remata y estira la ventaja (26-20)Los Pumas tienen un scrum en su campo, pero tras la acción, Inglaterra recupera la tenencia y hay scrum ahora para La Rosa.Enorme recuperación de Los Pumas en defensa con Marcos Kremer que le hace perder la posesión a La rRsaArgentina perdió la posesión tras infracción argentina, quien pesca fue Ben YoungsSmith sale con un kick pero la posesión le queda a Los Pumas en ataquePenal convertido para Los Pumas: Emiliano Boffelli (23-20 gana La Rosa)Infracción de Inglaterra, habrá penal para Argentin frente a los palosConversión de Inglaterra: Will Farrell (23-17 en favor de La Rosa)Try de Inglaterra: Theo Dan sorprende a Santiago Carreras, bloquea la patada y apoya (21-17 se pone arriba La Rosa)para Argentina que se pone al frente en el marcador, rompe una defensa sorprendida, tras jugar por afueraLos Pumas recuperan la pelota, tras una salida en falso con el kick, line upGran defensa de argentina, una salida con el pie de Boffelli, pero el juez marca knockon y será scrum para Inglaterra, en una gran acción que inició Juan Martín González, con Thomas Gallo y una acción de pases frente a una defensa inglesaPenal convertido para Inglaterra: Owen Farrell (16-3)Infracción de Marcos Kremer con penal para Inglaterra, que pide palosKnockOn de Inglaterra, juegan Los Pumas en campo europeo, tras una infracción de Maro Itoje que queda tirado en el suelo y es atendidoFree kick para Inglaterra, que la gana y arma maul, pero Argentina defiende abajo, bien parados y retrocede con Mateo Carreras como bandera de su defensaEmiliano Boffelli descuenta en Argentina (13-3)Jerónimo De la Fuente presiona a Inglaterra, que descuelga un kick, pero hay infracción de Inglaterra. Penal para Los PumasHay infracción de Los Pumas e Inglaterra tendrá un scrum en su favorLos Pumas juegan en campo inglés, con acciones de destrezas y mejor pasaje en acciones en conjunto. Inglaterra apuesta, firme, por la defensa sobre las intenciones argentinaError de manejo de pelota, hay knock-on de Los Pumas y habrá scrum para los inglesesJugada de infracción, con scrum para Los Pumas, al borde del ingoal inglésWill Stuart comete infracción, jugada en favor de Los Pumas con salida de kickPenal convertido para Inglaterra: Farrell efectivo frente a los palos (13-0)Los Pumas cometen infracción e Inglaterra tendrá penalArgentina venía teniendo buenas acciones en defensa, pero una desatención le dio la chance a La Rosa de apoyar su primer tryConversión para Ingñlaterra: Farrel efectivo frente a los palos (10-0)Try para Inglaterra: Ben Earl rompe la línea defensiva de Los Pumas y apoya el primero del partido (8-0)Dan Theo hace la salida con Line, ganan con el maul.Inglaterra comienza con la presión sobre la salida de Los Pumas en su propio campoPenal convertido para Inglaterra: Owen Farrell efectivoArgentina pierde la pelota y comete infracción con penal.Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomas Cubelli, Mateo Carreras y Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti y Emiliano Bofelli; Juan Cruz Mallia. Entrenador: Michael CheikaEllis Genge, Theo Dan y Will Stuart, Maro Itoje y Ollie Chessum; Tom Curry, Sam Underhill y Ben Earl, Ben Youngs y Owen Farrell (capitán), Henry Arundell, Manu Tuilagi, Joe Marchant y Freddie Steward; Marcus Smith. Entrenador: Steve Borthwick.Arbitro: Nick Berry (Australia)Asistentes: Nika Amashukeli (Georgia) y Andrew Brace (Irlanda)Estadio: Stade de France (Saint Denis).Horario: 16 (hora argentina)TV: ESPN y Star+.