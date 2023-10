Hay al menos 27 muertos y cuatro desaparecidos por el paso del huracán Otis en México

Acapulco está incomunicado por el huracán Otis VER VIDEO

Se reportan importantes daños en la infraestructura de Acapulco, con cerca de 780.000 habitantes.

Foto: AFP

"Tuvimos que cerrar las puertas con lo que encontramos para que no volaran los cristales. Nos tocó ver cómo arrastraba carros y postes. El piso de la clínica se movía" Eric Hernández

"Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. La gente se resguardó, se protegió, por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas"

Al menos 27 muertos, cuatro desaparecidos, hoteles y comercios parcialmente destruidos y comunidades sin luz e incomunicadas, es el saldo que dejócon la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.Este es eldado que la zona afectada había estado prácticamente incomunicada desde la medianoche del martes, cuando se empezaron a resentir los vientos de Otis, de 270 km/h."Lamentablemente se recibió el reporte del Gobierno del estado y del municipal de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas", dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa presidencial, consignó la agencia AFP.El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo quey que tres de los desaparecidos son militares."Quienes perdieron la vida fue por el efecto del huracán", señaló al detallar que, además de que se han reportado caídas de estructuras de casas.Anunció quey materiales para restablecer los servicios.Las comunicaciones telefónicas empezaban a reanudarse durante la mañana mientras la autopista del Sol, la vía más rápida desde Ciudad de México, fue reabierta al tránsito.También, con cerca de 780.000 habitantes, la mitad de ellos aún con cortes de luz debido a que se colapsaron 58 torres de alta tensiónUn equipo de la AFP recorrió este jueves la zona costera de Acapulco, donde constató que se restablecen parcialmente las telecomunicaciones, pero tambiénTambién, con decenas de personas que entraban a comercios de alimentos abandonados, muchos de ellos ya sin mercancías.Una de las principales avenidas del puerto permanecía cubierta de lodo mientras decenas de personas caminaban ante la ausencia de transporte público."Tuvimos que cerrar las puertas con lo que encontramos para que no volaran los cristales. Nos tocó ver cómo arrastraba carros y postes. El piso de la clínica se movía", dijo Eric Hernández, quien durante el huracán estaba en una clínica de Acapulco.Durante la mañana,La fuerza de los vientos fue tal que consiguió voltear y arrastrar vehículos, como un camión de carga que quedó tirado en una avenida o un automóvil que llegó hasta el lobby de un lujoso hotel en medio de vidrios y escombros.Punta Diamante, la zona más lujosa y moderna del puerto y donde se erigen hoteles y edificios de departamentos de una veintena de pisos, es una de las más afectadas, con lasLa ocupación turística de Acapulco, que cuenta con unos 20.000 cuartos de hotel, estaba al 50%, según autoridades, lo que dejó a miles de turistas varados.El gobierno estatal informó quey que dispusieron unos 40 autobuses para hacer traslados gratuitos.al detallar que las aerolíneas han ofrecido trasladar a los turistas desde la terminal aérea de Zihuatanejo, localizada a 225 kilómetro.El mandatario reconoció que"Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. La gente se resguardó, se protegió, por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas", añadió., lo que obligó a las autoridades a acelerar los trabajos de preparación en Acapulco, que en 1997 fue golpeado por Paulina con saldo de más de 200 muertos."No tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no sólo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo sino la magnitud del huracán, como entra con mucha fuerza por la bahía", dijo.Por sus amplias líneas costeras en el Pacífico y el Atlántico, México es uno de los países más vulnerables al embate de huracanes, con al menos una decena de fenómenos climatológicos al año.Norma, que llegó a ser categoría 3, dejó el lunes pasado tres muertos ya degradada a tormenta tropical en el estado Sinaloa (noroeste).Hace dos semanas, Lidia, que alcanzó categoría 4, dejó al menos dos muertos en los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.