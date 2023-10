Martín Demichelis encontró eficacia goleadora con el colombiano Miguel Borja

El goleador Miguel Borja (@RiverPlate).

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, encontró la eficacia goleadora del equipo en la figura del colombiano Miguel Borja, autor de dos tantos frente a Independiente que lo convirtieron en uno de los máximos anotadores del año para el Millonario.Con el tercer doblete en lo que va de la Copa de la Liga, el "Colibrí" lleva un promedio de gol -en el actual torneo- de un grito cada 88 minutos, producto de la media docena de tantos en los 9 partidos que jugó, 7 de titular y 2 de suplente.Si se repasa su carrera en River desde el debut, el 21 de julio del 2022 ante Gimnasia La Plata en la era Marcelo Gallardo, Borja lleva convertidos 23 goles en 57 partidos y tiene un promedio de un gol cada 116 minutos.A pesar de haber sido suplente de Lucas Beltrán en la primera parte del año, el ex jugador de Junior de Barranquilla y Olimpo es el actual goleador del año en el plantel de Demichelis con 14 goles. De seguir en racha, superará al actual delantero de Fiorentina, que anotó 17.Borja es una de los artífices del poderío ofensivo de River, que en la tabla anual del ámbito local se aseguró el primer lugar gracias a que convirtió ya 70 goles, 20 en la actual Copa de la Liga, donde sólo se jugaron una decena de fechas.Por otra parte, el delantero colombiano convirtió en los clásicos que jugó ante Boca -1 de penal- y ante Racing e Independiente, un par de dobletes, y no le pudo gritar a San Lorenzo, contra quien jugó dos veces de suplente.Mientras, Demichelis se debate entre Borja y Salomón Rondón para que el equipo no extrañe a Beltrán, la gran figura del equipo campeón de la Liga Profesional, el "Colibrí" no le da respiro a fuerza de goles.Con este panorama, el equipo regresó al trabajo tras el triunfo ante Independiente por la Copa de la Liga, que lo ubicó como puntero del grupo nuevamente, y de cara al partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque el próximo domingo.La duda en cuanto al equipo estará vinculada al uruguayo Nicolás de la Cruz, que tiene una tendinitis en el tobillo izquierdo por lo que trabaja de manera diferenciada y será evaluado el sábado antes de la convocatoria a la concentración.De todos modos, las chances del uruguayo son pocas porque el volante viene con gran acumulación de partidos a causa de las Eliminatorias, en las que se convirtió en uno de los jugadores titulares del entrenador del seleccionado "Celeste" Marcelo Bielsa.A falta de una doble jornada de dicha competencia en lo que resta del año, es posible que el jugador y el cuerpo técnico sean muy cuidadosos a la hora de decidir porque, además, el volante viene de una operación de rodilla en el final de 2022.Por otra parte, al equipo le sobran figuras y ante Independiente volvió a tener un buen nivel de juego Rodrigo Aliendro, quien luego del esguince de hombro que sufrió ante Argentinos en la primera fecha de la Copa de la Liga no había vuelto a ser titular.Así, de no mediar inconvenientes, el equipo para jugar ante Gimnasia el domingo -a las 18, en el Bosque- sería el mismo que arrancó jugando el clásico ante el Rojo anoche en el Más Monumental.Los 11 que se van a confirmar el domingo tendrán a Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco; Aliendro y Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Manuel Lanzini; Borja.Asimismo, River -al asegurarse el primer puesto de la tabla anual- sumará una nueva final con posibilidad de título, aunque este partido en Emiratos no se jugará este año y quedará pendiente como las dos finales ante Boca, que tampoco tienen fecha.Por lo pronto, el equipo de Demichelis tiene asegurada la final del Trofeo de Campeones ante el ganador o el segundo de la Copa de la Liga para el 22 de diciembre, cuando se termine el año de River.