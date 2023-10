Para Enríquez Ominami, Sergio Massa “representa la esperanza” de Argentina

“Creo que Sergio Massa entiende que la solución es la solidez, la solución es la propuesta y no la confrontación improductiva", dijo Enríquez-Ominami / Foto archivo.

Un apoyo desde Uruguay

El excandidato a presidente de Chile y uno de los fundadores del, dijo que el candidato presidencial de, “representa la esperanza tranquila de una Argentina que se mantenga en el debate por la justicia social y no por el precipicio”.En declaraciones asobre su mirada acerca del balotaje argentino a realizarse el 19 de noviembre, el dirigente de Chile opinó que la segunda vuelta“Creo que Sergio Massa entiende que la solución es la solidez, la solución es la propuesta y no la confrontación improductiva, no la insolencia vacía, no la insolencia sin rebeldía”, aseguró Enríquez-Ominami quien sostuvo que los argentinos “tendrán que elegir dos caminos, en este caso absolutamente contradictorios”.Entrevista a Marco Enríquez-Ominami.Por otra parte, consideró que la Argentina, además de “ser parte del G-20, tener una fuerte clase media y conocer pobreza” sobresale por “esa capacidad” de tener “otra excepcionalidad”, en referencia a “un aparato de producción, de industrialización importantísima”.Por lo que señaló quedel país.En este sentido, Marco Enríquez-Ominami aseguró que laLa exsenadora y expresidenta del Frente Amplio de Uruguay,, dijo también a Télam Radio que “respetando sea cual sea la decisión que tome el pueblo argentino en el próximo balotaje”, es importante que se “siga consolidando estos 40 años de recuperación democrática y que la pueda profundizar”.La dirigente uruguaya expresó quey ubicó como esencial la implementación de políticas para “disminuir la pobreza, disminuir la indigencia y poder lograr estas tareas en el menor tiempo posible”.Entrevista a Mónica Xavier.En este marco,para evitar que “no se polarice más la sociedad entre quienes más tienen y quienes menos tienen”.“Hay allí una tarea que sin duda la orientación de un presidente es clave, pero todo”, aportó Xavier al agregar que “tiene que haber un pueblo que, de manera participativa, de manera organizada, empuje, reclame, ayude a que estas tareas se cumplan sin dilatorias”.Al sostener, la referente frenteamplista sostuvo la necesidad de tener “la mayor reflexión para que las decisiones sean tomadas conscientemente y con el compromiso que significa una decisión de esta naturaleza”.Por último, Mónica Xavier destacó, en este sentido, que el voto “para nada es una aventura” sino que es una decisión “muy fuerte que apuesta al futuro y al presente”.