El Gobierno amplió los beneficios crediticios para la economía del conocimiento

Ladispuso la ampliación de la bonificación de tasas otorgadas por las entidades financieras por intermedio del(Fonpec), a través de la disposición 97/2023 publicada en elCon esta modificación,En tanto, se estipula que la tasa de interés nominal anual en los créditos, contabilizado dicho subsidio, no podrá ser inferior a 50%, en lugar del 30% previo, un porcentaje que, de todos modos, representa menos de la mitad de la inflación anual actual.Ese límite se tiene en cuenta al realizar el cálculo mensual de los puntos de bonificación aplicables en cada caso.Si la tasa nominal anual cobrada por el banco, sin contabilizar la bonificación, es igual o menor al 50%, el beneficiario abonará esa tasa y no se aplicará el subsidio., incluyendo la compra de bienes de capital nuevos, construcción, insumos, materia prima y pago de sueldos.Además,, y fomentar la inserción comercial internacional de las firmas., con hasta seis meses de gracia y un monto máximo de $ 50 millones.La disposición también amplia el monto máximo del Fonpec que se utilizará para financiar los créditos de $ 1.000 millones a $ 1.400 millones.El Fonpec, fue creado como parte de la Ley 27.506 del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento; y financia, en especial, las micro, pequeñas y medianas empresas y los nuevos emprendimientos.Está financiado con recursos dely por los aportes que realizan las empresas inscriptas como beneficiarias del régimen, tal como estipula la ley, lo cual se calcula en proporción a su tamaño: las micro empresas aportaran el 1% del total de los beneficios percibidos en descuento a las ganancias y reducción en las contribuciones patronales; las pequeñas empresas, el 2,5%; y las grandes empresas, el 3,5%.A estas fuentes se suman ingresos por legados o donaciones y fondos provistos por organismos nacionales, provinciales, de la ciudad de Buenos Aires, internacionales u organizaciones no gubernamentales.en septiembre último, que posee representantes designados por los ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología; la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).