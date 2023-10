Llega una nueva edición de Ekoparty: la cumbre de hackers en Argentina

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires del 1 al 3 de noviembre y con entrada gratuita / Foto: Ekoparty

Agenda destacada

Oradores destacados

La "ekoneta"

Una nueva edición de Ekoparty, la cumbre de hacking más grande del país, volverá al Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) del 1 al 3 de noviembre y con entrada gratuita para recibir a más de diez mil personas de todas partes del mundo, ya sea que estén dando sus primeros pasos en ciberseguridad, quieran potenciar su carrera o busquen investigar de qué se trata el mundo de la seguridad informática.Durante los tres días del encuentro se compartirán resultados de investigaciones, se brindarán conferencias, habrá espacios para quien busque conocer un poco más sobre cómo defenderse en internet y estará la posibilidad de subirse al míticoLa consigna de esta edición es "hackear el planeta -Hack the Planet-" de forma "noventera", emulando a la señal que recibían en sus beepers los personajes de la película de 1995: “Hackers”.Habrá espacio para intervenir cosas “viejas”, incluidos teléfonos públicos de los que se encontraban antes por la calle, y también se podrán hacer pruebas en un auto verdadero de TC., desde el que se realizaba en la Segunda Guerra Mundial hasta el que se puede lograr hoy a través de un celular.“Este año vamos a tener 9 auditorios en paralelo con charlas simultáneas durante los 3 días de la conferencia, entrevistas para quienes buscan trabajo en el sector, el Wardriving haciendo su ronda para evaluar la robustez de nuestras redes WIFI, y más actividades para que la comunidad siga creciendo”, expresó Leonardo Pigñer, CEO de Ekoparty.Las principales charlas rondarán en temas como: el avance de la inteligencia artificial y los riesgos de seguridad, las principales vulnerabilidades en redes móviles con VoLTE y aquellas que se presentan en el estándar europeo de radio troncalizado TETRA (Terrestrial Trunked Radio), que se utiliza a nivel mundial por agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y operadores militares.También, levantarán una pregunta que muchos pueden hacerse sobre los, demostrando que se puede atacar la integridad de la transmisión y que no es tan difícil lograr algún truco de piratería cinematográfica en la vida real.Una de las presentaciones tendrá como co-orador a Gottfrid Svartholm -más conocido como ‘Anakata’-, cofundador de The Pirate Bay, que abarcará errores ‘zero-day’ (aquellos que son desconocidos tanto para usuarios como para fabricantes) en CPUs.También estará, Kate Esprit de MITRE Corporation, organización relacionada con la gestión internacional de vulnerabilidades y que brinda soporte entre varios consultantes al gobierno de Estados Unidos. Asistirá a la conferencia para demostrar que a veces hay que convertirse en el ‘villano’ por el bien común, poniendo a prueba técnicas de ciberdelincuentes para ayudar a identificar amenazas.es otra de las propuestas principales que se incorporan este año bajo la misión de generar más talento, a bordo de la Ekoneta, una furgoneta que viaja alrededor del país recorriendo escuelas.“Bajo el programa impulsamos a chicos y chicas del secundario a estudiar ciberseguridad, a la vez que buscamos concientizar sobre el uso seguro de la tecnología, promoviendo el desarrollo del talento faltante del sector y conectándolo con la comunidad, para luego ayudar en su inserción en el mercado”, contó Sabrina Pagnotta, encargada de la iniciativa.Durante la conferencia participarán más de 300 estudiantes, quienes contarán con talleres de web hacking, prácticas de entrevistas laborales y otras hacktivities para impulsar su conocimiento.La previa se empezará a palpitar con la, además de los trainings que convocan en los días previos a profesionales para realizar capacitaciones de nicho altamente técnicas.“En esta fiesta de la comunidad hacker hay actividades de todo tipo y no hace falta tener conocimientos avanzados en el tema para participar. Se trata de aprender, compartir conocimiento y fomentar un mejor uso de la tecnología. Y sobre todo, uno más seguro”, finalizó Pigñer.