Bullrich sube la apuesta en JxC: dice que nadie es "dueño" del espacio

Foto: Julian Alvarez

Foto: Pablo Aneli

Estamos ante un momento bisagra de la historia política Argentina, acompaño la decisión que han tomado @MauricioMacri y @PatoBullrich de estar siempre del lado del cambio. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) October 26, 2023

En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un Cambio en el país y enfrentar el kirchnerismo? @GerardoMorales @GugaLusto pic.twitter.com/nqPeKbrXnp — Luis Petri (@luispetri) October 26, 2023

Pero la UCR no será la que rompa JxC. pic.twitter.com/eRZCIbvyof — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 26, 2023

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, subió este jueves la apuesta en el debate abierto dentro de la coalición opositora por su respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que dejó al borde de la ruptura a esa coalición política, al preguntar quién es el "dueño" de ese espacio "para decidir quién está y quién no" y remarcar que ella "les ganó a todos", en alusión a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau"¿Quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está y quién no?", preguntó Bullrich en declaraciones realizadas al canal La Nación+ al salir al cruce de los cuestionamientos que le hicieron este miércoles Morales, el senador nacional Martín Lousteau y Rodríguez Larreta tras su anuncio de respaldar a Milei para el balotaje del 19 de noviembre, cuando el libertario competirá con Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP).La exministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que "en Juntos por el Cambio hubo unas PASO donde le gané a Morales, a Lousteau y a Larreta, a todos, y construí una legitimidad".En este sentido, se preguntó "quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está o no?", y sostuvo que le parece "infantil" querer "adueñarse" del espacio, en alusión a quienes la cuestionaron por su acuerdo con Milei e incluso afirmaron que tanto ella como el expresidente Mauricio Macri ya estaban afuera de la fuerza opositora."Soy la presidenta del PRO y estoy en Juntos por el Cambio. Yo le gané las PASO a todos juntos, y junto a Luis Petri (quien fuera su compañero en la fórmula presidencial) tuvimos la legitimación popular. Decir 'yo te echo' me parece infantil", remarcó Bullrich."La primera opción del cambio fue Milei y en ese marco de patriotismo es la opción que más votos sacó y que apoyamos para trabajar por un cambio, y no la continuidad del kirchnerismo", aseguró.El apoyo de Bullrich y Macri expresado este miércoles a Milei provocó este jueves nuevos reacomodamientos en el espacio político.Los senadores de Juntos por el Cambio, en una reunión que realizaron esta mañana se pronunciaron por mantener la unidad del espacio, aunque no se expresaron públicamente por ninguno de los dos candidatos presidenciales para el balotaje.Fuentes del interbloque que conduce el mendocino Alfredo Cornejo dijeron a Télam que la mayoría se inclina por mantener una postura neutral para la segunda vuelta electoral.La reunión, que se hizo en el primer piso del Senado, fue encabezada por Cornejo y el radical Luis Naidenoff, y participaron una treintena de senadores, entre ellos Martín Lousteau, Carolina Losada, Mario Fiad, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero, Gladys González y José Torello.El excandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio e intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por su parte, respaldó en sus redes sociales la decisión de Bullrich de apoyar a Milei, sostuvo que "estamos ante un momento bisagra de la historia política argentina" y agregó que acompaña "la decisión que han tomado Mauricio Macri y Patricia Bullrich de estar siempre del lado del cambio"."Juntos por el Cambio debe continuar más allá de las posturas personales ante este proceso electoral en particular", manifestó Grindetti.Por su parte, el excandidato a vicepresidente de JxC, Luis Petri, apuntó contra los líderes radicales que solicitaron su expulsión del partido centenario, y se preguntó: "¿En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un Cambio en el país y enfrentar el kirchnerismo?".En este contexto, las voces radicales siguieron alzándose este jueves para repudiar el entendimiento con Milei, y el diputado nacional de la UCR, Emiliano Yacobitti, consideró que es "una vergüenza" ese acuerdo."Hicieron un acuerdo entre gallos y medianoche para ver cómo ocupan un cargo en un posible Gobierno de Javier Milei", señaló Yacobitti en Radio10, y ratificó: "Por supuesto que no vamos a votar a Milei".El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, expresó en declaraciones a radio Perfil que las consecuencias de la alianza entre Bullrich y Milei fueron que "se rompió el PRO y se unió el radicalismo", consideró que esa decisión de la exministra de Seguridad fue "inapropiada" y remarcó que "cada uno tiene que votar de acuerdo a sus convicciones" en el balotaje.Desde la otra vereda, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, manifestó que respalda el acuerdo con Milei porque genera "la expectativa de un gobierno más sensato y más razonable" que la propuesta del candidato de Unión por la Patria, al tiempo que cuestionó al titular del radicalismo, Gerardo Morales, al señalar que "nunca quiso estar" en la coalición opositora.En esa sintonía, el diputado electo por JxC, Cristian Ritondo, se inclinó en favor de Milei, al asegurar que "el adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país"."Por eso acompaño la postura que ambos tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país", dijo Ritondo desde su cuenta de la red social X.El presidente de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto, anunció que su partido se mantendrá neutral en el balotaje y se pronunció a favor de que "cada argentino" elija lo que "considere mejor para el futuro" del país."Luego de reunirme con los principales dirigentes de ERF, reafirmamos nuestro compromiso de ser una oposición responsable. Cada argentino elegirá lo que considere mejor para el futuro de nuestro país. Eso es la democracia", publicó Pichetto en su cuenta de la misma red social.De esta manera, el ERF se sumó a la decisión de no apoyar públicamente a ninguno de los candidatos para el balotaje, una postura que comparten los partidos que conforman JxC, excepto el PRO.Lousteau, a su vez, dijo que el aval de Bullrich a Milei le dio "vergüenza ajena y propia" e insistió que el libertario es "una persona desequilibrada que no tiene ninguna idea buena, e irse con él es una perpetuación de la grieta"."Creo que Milei es un demagogo extremista de derecha, es una persona peligrosa y desequilibrada que no tiene ninguna idea buena y que nada de lo que dice se aplicó en ningún lugar", subrayó Lousteau en declaraciones a la prensa.El diputado nacional por Córdoba del radicalismo, Mario Negri, lamentó "que el acuerdo de Patricia y Milei no haya sido a la luz del día"."Eso no fue una buena señal. Pocas horas antes (Bullrich) denunciaba que las listas de Milei fueron armadas por Massa. Debió dar el debate en la coalición, que quedó dañada. Pero la UCR no será la que rompa Juntos por el Cambio", aclaró el legislador cordobés.En tanto, el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni apoyó el acuerdo entre Bullrich y Milei al afirmar que "la neutralidad no es una opción para esta Argentina destruida por el populismo".Schiavoni también defendió el rol del expresidente Mauricio Macri, cuestionado entre otros sectores desde el radicalismo, al sostener que "el compromiso de Macri con el cambio no puede ser puesto en duda de ninguna manera".Por su parte, la diputada nacional del PRO Silvia Lospenatto, cercana a las posiciones de Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que "los argentinos decidieron el lugar para Juntos por el Cambio en los próximos años y esta vez no nos eligieron para gobernar el país"."Nos eligieron -continuó al explicar su rechazo al acuerdo Bullrich-Milei- para ser la oposición republicana ante los populismos en el Congreso, para gobernar provincias y municipios. Honrar ese voto es sostener la unidad de JxC y nuestros valores frente al gobierno que sea", sostuvo.La diputada nacional Danya Tavela analizó que "lo que sucedió ayer es que un grupo de dirigentes decidió formar parte de otro espacio político, Juntos por el Cambio no se rompió".