Los detalles de la adjudicación del espectro 5G para Telecom, Claro y Movistar

Podrán hacer el pago en dólares o en pesos, tomando como tipo de cambio la cotización de cierre del dólar oficial del día previo a concretar el depósito.

Foto: Pepe Mateos.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó la adjudicación de bandas de frecuencias para la prestación de servicios 5G en el país a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.A comprendido por la banda de frecuencias entre 3.500 y 3.500 megahercios.La disposición otorga a AMX, Telecom y Telefónica un plazo de 15 días para que realicen el pago de US$ 350.052.000; US$ 350.026.000 y US$ 175.013.000, respectivamente, lo cual podrán hacer en varios desembolsos.En caso de no hacerlo, el Enacom queda facultado para revocar la adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, que cada empresa ya depositó oportunamente.La subasta pública fue llevada a cabo el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK).El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa remarcó que los recaudado por el Estado en la subasta es “muy importante en términos fiscales para el cumplimiento de metas, pero también en términos de valoración de bienes públicos y en términos de confianza del sector privado, en momentos en que pareciera que dominaba la incertidumbre política".Las empresas que ganaron la licitación podrán utilizar la tecnología que prefieran (actualmente, en el mundo, la infraestructura es ofrecida por las empresas Ericsson, Nokia y Huawei) y gozarán de un régimen especial de importaciones para los bienes, servicios y obras que necesiten para el despliegue de las redes, debiendo cada firma presentar todos los trámites y documentación necesaria ante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).