La UE pidió habilitar "corredores humanitarios" y "pausas" en el conflicto Israel-Hamas

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea (UE) defendieron este jueves la postura de habilitar "corredores humanitarios" para encaminar la ayuda a la población civil de Gaza y "pausas" en, indicó el texto, reproducido por la agencia de noticias AFP., el bloque busca garantizar que los palestinos de ese enclave reciban ayuda humanitaria urgente, y negocia una formulación de consenso sobre una interrupción en las hostilidades.En una declaración de 19 puntos emitida al cabo de horas de negociaciones en la primera jornada de una cumbre en Bruselas que concluirá este viernes, los mandatarios de los 27 países de la UE también abogaron por convocar "rápidamente" a una "conferencia internacional de paz" para discutir la crisis actual en Medio Oriente.Además, los líderes europeos destacaron la necesidad de "evitar una escalada en la región y, en este sentido, apoyaron la necesidad de interactuar con socios, incluida la Autoridad Nacional Palestina".Sin embargo, el documento no incluye un llamamiento aentre Israel y Hamas, detalló la agencia Sputnik.Además, los Veintisiete reafirmaron "el derecho de Israel a defenderse conforme al derecho humanitario e internacional" y reiteraron su llamado a Hamas para la "liberación inmediata de todos los rehenes".El presidente del Gobierno español,En ese sentido, se sumó a la propuesta de la ONU "para que haya un cese y un alto el fuego humanitario que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza".Agregó que esa ayuda humanitaria debe llegar "de forma sistemática y permanente" y debe ser "proporcionada a las extraordinarias necesidades que la sociedad palestina en la Franja de Gaza necesita".A su vez,Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que los mandatarios dialogarán sobre "cómo asegurar que haya acceso humanitario. Creemos que los civiles tienen que ser protegidos siempre y en cualquier lugar".En tanto, el jefe de gobierno de Alemania,Sin embargo, la cumbre no tratará solo sobre la crisis entre Israel y Hamas, o la dramática situación humanitaria en Gaza.Los mandatarios volverán a repasar también la situación sobre la guerra en Ucrania, donde prosiguen los combates luego de la ofensiva de Rusia.Esta discusión ocurre en momentos en que la oposición en el Congreso de Estados Unidos ya ha planteado dudas sobre la sostenibilidad de la ayuda militar de Washington a Kiev.Este jueves, a horas del inicio de la cumbre,Scholz prometió el martes que el apoyo a Ucrania no se verá afectado de ninguna manera por el hecho de que la UE tenga ahora puesta su atención en Medio Oriente.En este sentido, los mandatarios deberá analizar las posibilidades reales de utilizar fondos rusos congelados de la UE para la reconstrucción de Ucrania.La Comisión Europea,La agenda de la cumbre también incluye discusiones sobre las tensiones entre Serbia y Kosovo, así como la crisis entre Armenia y Azerbaiyán, y la política migratoria común.