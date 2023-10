Eslovaquia ya no le dará armas a Ucrania para pelear contra Rusia

Roberto Fico: "La UE debería pasar del papel de proveedor de armas al de artesano de la paz". Foto: AFP.

Roberto Fico: "La guerra en Ucrania no es la nuestra, no tenemos nada que ver con esta guerra". Foto: AFP.

El nuevo, anunció este jueves que su Gobiernopara enfrentar a Rusia, se limitará a un, y se opondrá en principio a nuevas sanciones europeas a Rusia."Entendemos la ayuda a Ucrania únicamente como humanitaria y civil; no suministraremos más armas a Ucrania", declaró Fico ante el Parlamento de Eslovaquia, al confirmar la política que planteó durante la campaña electoral."La guerra en Ucrania no es la nuestra, no tenemos nada que ver con esta guerra", agregó el nuevo premier, cuyo partido nacionalista Smer-SD fue la formación más votada en las elecciones generales del 30 de septiembre.El Smer-D formó una coalición gubernamental con una formación prorrusa de extrema derecha.Según Fico, "el cese inmediato de las operaciones militares es la mejor solución para Ucrania"."La UE debería pasar del papel de proveedor de armas al de artesano de la paz", afirmó, informó la agencia de noticias AFP.En Rusia, tras el anuncio, el vocero del presidente Vladimir Putin juzgó que la decisión eslovaca no cambiará mucho la situación en el terreno."La parte de Eslovaquia en el suministro de armas (a Ucrania) no era en efecto tan grande", declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en Moscú.El primer ministro eslovaco anunció, además, que no apoyará nuevas sanciones contra Rusia "hasta que no hayamos analizado su impacto sobre Eslovaquia".Eslovaquia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, ha sido uno de los países europeos que más ayuda ha suministrado a Ucrania, en proporción a su PBI.