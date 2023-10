Dirigentes cuestionaron las propuestas de Milei en un homenaje al padre Múgica

Foto: Cris Sille.

Dirigentes políticos, sociales y religiosos cuestionaron este miércoles las propuestas del diputado nacional y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y advirtieron el riesgo de que cumpla sus iniciativas de eliminar o recortar políticas destinadas a los sectores más vulnerables, en la tercera jornada “Padre Carlos Múgica”, realizada esta tarde en la parroquia “Nuestra Señora de Caacupé” de la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas.Bajo el lema “organicemos la Esperanza con Justicia Social”, en la parroquia conducida por el padre Lorenzo “Toto” De Vedia, participaron del encuentro el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; y el dirigente peronista y amigo del padre Múgica, Fernando “Pato” Galmarini; entre otros referentes políticos, religiosos y sociales.La celebración fue coincidente con un nuevo aniversario de la muerte en un siniestro vial del fundador de esa iglesia, el padre Daniel de La sierra, e incluyó un nuevo impulso a la campaña de los curas villeros para concretar la visita del papa Francisco a la Argentina en 2024.Los festejos comenzaron con la presentación de grupos folclóricos en el templo que se fue llenado de vecinos atraídos por la música y la espesa nube de humo que saliendo del predio parroquial perfumaba la barriada con fragancia a choripán.En una mesa montada delante del altar y de frente a un cartel de luces de neón celeste que rezaba “Organicemos la Esperanza”, el padre “Toto” De Vedia, el padre “Pepe di Paola, Katopodis y Larroque protagonizaron un panel para reflexionar sobre el legado del Múgica en el contexto electoral de Argentina en la actualidad.El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó:Y añadió: “Es importante que entendamos que la fe cristiana y doctrina peronista comparten las mismas trincheras porque las ideas son las mismas; estamos frente a un candidato que propone que cada uno se salve como pueda y a una fuerza política que entiende que solo nos podemos realizar en comunidad y creo que este domingo el pueblo dejó en claro que eligió su camino hace tiempo”.“Después del domingo volvimos a respirar un poco más aliviados y a confiar en que estamos en el camino correcto para que esto termine como tiene que terminar y podemos buscar muchas explicaciones para lo que pasó pero creo que la más certera es que nuestro pueblo en su claridad y sabiduría puso las cosas en su lugar”, reflexionó.El funcionario arengó: “El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, ponderó: “Somos un movimiento de acción para resolver los problemas de la gente, el peronismo es el lugar de encuentro de nuestra gente y por eso es tan atacado por quienes ahora también quieren destruir el estado; no es posible vivir sin esperanza, tenemos que enfrentar los problemas desde la esperanza y la solidaridad y no desde el odio”.“El justicialismo se trata de trasladar el espíritu del cristianismo a la acción política, a veces puede salir un poco mejor o un poco peor, pero tenemos el desafío de ser constantes en tratar de ser cada día mejores; el resultado de las elecciones sirvió como un gran despertador y ojalá sigamos profundizando el trabajo conjunto en una nueva etapa para la que falta un pasito”, completó.El padre “Pepe” Di Paola remarcó:“En aquellos años, fruto de los malos manejos de la economía por parte de la política, nos llevaron a estar sin nada; hoy a pesar de los problemas tenemos la Asignación Universal por Hijo, el programa Potenciar Trabajo, facilidades para construir cooperativas y recursos que antes no había; por eso a esa gente que nos insiste con ‘desenchufar’ el Estado tenemos que exigirle que nos explique cómo vamos a vivir en estos barrios sin la escuela pública de Sarmiento, la Salud Pública, o los recursos para los grupos de personas en recuperación”, insistió.“Uno se termina preguntando qué tipo de persona es la que está del otro lado, que no sólo va contra el papa, contra la fe católica o contra la doctrina de la iglesia, sino que además agravia a los más humildes con iniciativas para ‘desenchufar’ el estado; frente a todo esto a los que se callan hay que recordarles que el silencio también es una manera de hacer política”, advirtió sobre Milei.Por su parte, el padre “Toto” De Vedia recordó al padre Daniel De La sierra, fallecido en 1992, resaltando: “Él y otros curas comenzaron a construir en los setenta lo que en ese momento fue una capilla y junto a la comunidad comenzaron a organizar la esperanza; los curas villeros y nuestras comunidades vemos bien necesario seguir construyendo comunidad en nuestros barrios”.“Vimos en esta campaña expresiones bien despreciativas contra el papa, el estado y la justicia social; y el problema no es sólo la gente que dice eso sino quienes lo sostienen, por eso cada uno de nosotros tiene que encontrar lo que le toca poner al servicio de quién más lo necesita para transformar la realidad”, completó.