Diputados comenzó a analizar en comisión la separata impositiva del Presupuesto 2024

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados inició este miércoles el análisis de una separata de gastos tributarios, enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de ley de Presupuesto 2024, en una reunión en la que funcionarios nacionales brindaron detalles de la propuesta.Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dijo que la intención es tratar esta propuesta diseñada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y "analizar los contenidos de la Separata que se adjuntó en el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, para considerar la viabilidad de utilizar algunos de los recursos que incluye".La adenda al proyecto presupuestario contiene el tratamiento de una serie de beneficios impositivos y fiscales a determinados sectores productivos que el Congreso podría eliminar para que se alcance el superávit fiscal."El propósito de hoy es posibilitar que los funcionarios del Ministerio de Economía nos puedan dar la más amplia información posible, y no tomaremos ningún tipo de decisión ni dictamen, es una reunión estrictamente informativa", aclaró el diputado del FDT.El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, aseguró que es "relevante convocar a analizar este gasto tributario que provoca esta merma en la recaudación" y que "nos impide llegar a un superávit fiscal".Rigo señaló que el proyecto 2024 remitido por el Gobierno "es compatible con el déficit del 0,9 negativo" y dijo que es "un valor que representa un esfuerzo para disminuir el déficit" ya que para el 2023 es de 1,9 por ciento negativo.También señaló que para bajar ese déficit y lograr superávit del 1 por ciento "es necesario hacer el análisis de los gastos tributarios para llegar a un superávit del 1 por ciento y no se lo puede hacer con una revisión de las partidas".El funcionario recordó que los "gastos tributario es la cantidad de recursos a lo que renuncia el estado nacional a los efectos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y el financiamiento de los regímenes de promoción".En el proyecto de Presupuesto 2024, señaló, hay "una fuerte incidencia de un gasto que resultan prioritario y en función de la situación economía y social que atraviesa el país".Rigo dijo que los servicios sociales "toman un 80 por ciento del gasto primario, todos aquellos que financian nuestro sistema de seguridad social, de asistencia social, y todos aquellos del gastos de salud y en educación".En esa línea, agregó que "sí se incorporaron los subsidios a los servicios económicos, entre los que subsidios al transporte, llega al 85 por ciento".Por su parte, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, señaló que hay "muchas dispensas y alícuotas reducidas que vienen de muchos años atrás y no se revisan, y a lo mejor se agregan otras como pueden ser los productos de primera necesidad, pero no se revisa lo que está vigente"."Si desmenuzamos la composición del impuesto a las ganancias tenemos exenciones que están incluidas en el gravamen desde su creación, pero que se fueron acotando, restringiendo y se fiscalizan a los efectos que tengan trazabilidad", completó.Balestrini opinó que habría que analizar la situación de los magistrados y recordó que en "1996 se elimina la exención pero luego una acordada hace que continúe vigente. En el 2016 se aplica pero sólo para las nuevas designaciones y allí se plantea situaciones inequitativas".Sobre los impuestos internos, la funcionaria dijo que "hay una asimetría donde el agua mineral sigue tributando y otras bebidas alcohólicas están exentas y eso habría que revisarlo", y agregó que los "honorarios de directores están exentos de IVA y eso habría que analizarlo" .En el marco de las exposiciones de los diputados, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que "esta separata va en contra de los regímenes que se crean extraordinariamente como GNL, Hidrógeno o Calzado. Esto de revisar y crear al mismo tiempo es algo para ordenar".Por Evolución Radical, Alejandro Cacace, manifestó "desconcierto porque cuando el gobierno tiene una idea elabora una iniciativa legislativa en formato de proyecto de ley y con artículos"."Desde lo personal derogaría todo, pero no sé si es lo que el gobierno quiere; por eso le pedimos que nos digan que es lo que específicamente quiere hacer", planteó.En el mismo sentido se expresó la tributarista del PRO, Germana Figueroa Casas, quien se preguntó y concluyó: "¿Tenemos que opinar y después hacer las leyes? No entiendo el procedimiento"Por la izquierda, Romina Del Plá expresó: "Venimos marcando que cada tratamiento presupuestario no trae beneficios en las mayorías populares y los fondos fiduciarios que son incontrolables no están en la separata".Por el oficialismo, el presidente del bloque, Germán Martínez, aseveró: "Nos gustaría recuperar el superávit fiscal. Muchas veces los que elaboran presupuestos piensan como recorte de gastos y acá se plantea por el lado contrario, que es como levantar el nivel de ingresos""Hay que destacar la importancia de visibilizar este debate. Esto de sacar los beneficios del cuerpo principal y ponerlo en formato separata es para destacar porque antes pasaba desapercibido", agregó.Alejandro "Topo" Rodríguez, de Identidad Bonaerense, evaluó que "es necesario discutir sobre estos gastos no tributarios que ascienden al casi 5% del PBI, pero en un proceso electoral, sería un buen gesto tener la opinión del presidente electo sobre el Presupuesto porque es legítimo que el presidente electo exprese lo que él necesita para gobernar el primer año".El legislador planteó "qué sentido tendría abordar esta separata, si, por ejemplo, ganara un presidente que propone hacer en el presupuesto un ajuste más fuerte que el que pide el FMI".Heller se respaldó en los dichos de Rodríguez para aclarar el panorama del debate hacía el futuro: "Es cierto, para ver qué política se toma hay que esperar hasta el 19 de noviembre para ver quien es electo presidente; mientras tanto vamos adelantando el trabajo con reuniones informativas como la de hoy".Entre las cuestiones que se analizan en la comisión figuran la exención de Ganancias a jueces y para asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA y el esquema de promoción industrial para Tierra del Fuego.Se trata de un amplio listado de regímenes tributarios diferenciales o de estímulo fiscal a distintos sectores de la economía, que representan para el fisco una pérdida de recaudación equivalente a 4,72% del PBI.El Ministerio de Economía buscará consenso con los bloques opositores para que las cuentas fiscales puedan llegar a nivel de equilibrio más rápido. Concretamente, la separata del oficialismo plantea que con la baja de algunos de estos ítems se podría alcanzar, en 2024, un superávit de 1%.En el detalle del texto enviado al Congreso figuran: Ganancias de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%) y régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%).