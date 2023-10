Milei dijo que "limó asperezas" con Bullrich y culpó a la UCR de ser "parte del fracaso"

Desde LLA dicen estar "satisfechos" con el apoyo de Bullrich pero aseguran que "no hay acuerdos" VER VIDEO

"Lo que hubo fue un apoyo de la candidata presidencial, Patricia Bullrich, reconociendo que nuestro espacio había sido el que representa a la oposición. Entonces ellos iban a apoyar a Javier Milei como candidato presidencial. No hubo absolutamente ningún acuerdo. Fue una decisión espontánea de la fórmula presidencial" Guillermo Francos

Ofrecimientos y elogios a JxC

Milei y Bullrich en TV, tras su reconciliación / Foto Captura TV

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dijo que durante la reunión que mantuvo con la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich se "limaron asperezas" yEl dirigente libertario habló con la prensaen el Hotel Libertador.Según informaron fuentes libertarias, el encuentro tuvo "el objetivo de escuchar a los candidatos electos y transmitirles el mensaje que queremos bajarle a los argentinos: cambio vs. continuidad"."Tuvimos una reunión donde nos juntamos a hablar con la señora Bullrich para limar diferencias. Nos pedimos perdón mutuamente. Se hizo de manera honesta y sincera", señaló.Luego,, en especial al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al senador nacional, Martín Lousteau, a quienes calificó como "".También comentó sobre las charlas con dirigentes de JxC y aclaró que hasta el momento ""., afirmó que "no hubo ningún acuerdo" con Bullrich, aunque manifestó que desde el espacio libertarioAsí lo indicó Francos en una ronda de prensa desde el Hotel Libertador, ubicado en la esquina de Córdoba y Maipú, en el centro porteño, antes del encuentro con los legisladores del partido libertario"Lo que hubo fue un apoyo de la candidata presidencial, Patricia Bullrich, reconociendo que nuestro espacio había sido el que representa a la oposición. Entonces ellos iban a apoyar a Javier Milei como candidato presidencial. No hubo absolutamente ningún acuerdo. Fue una decisión espontánea de la fórmula presidencial", señaló Francos.Elindicó que "es una elección, todos sabemos, muy disputada", negó cualquier tipo de distanciamiento entre dirigentes de LLA y afirmó: "No hubo discrepancia en absoluto".Aseguró además que en la reunión "cada uno de los legisladores nos contó la situación en sus distritos" y negó que haya habido ofrecimientos de ministerios a Patricia Bullrich."Todo el mundo está satisfecho con el apoyo que recibió de Patricia Bullrich y de su candidato a vicepresidente, (Luis) Petri. De manera que no hubo ningún conflicto. No hubo absolutamente ningún conflicto entre las unidades nacionales de La Libertad Avanza", subrayó Francos.Luego, el diputado nacional por Salta,afirmó que la reunión fue "muy positiva" y marcó que "hay una revolución liberal donde claramente va a cambiar el gobierno actual y Javier Milei es el camino".Sobre un eventual alianza con dirigentes de Juntos por el cambio, el dirigente salteño aclaró:Olmedo destacó la decisión de Bullrich de apoyar la candidatura de Milei y afirmó que "es muy positivo para una democracia salir adelante, un país que necesita otro rumbo, un cambio de 180 grados y yo no tengo duda que vamos a volver a ser un país exitoso donde el trabajo, el orden, el respeto, va a primar sobre todas las cosas".Una dirigente de la Libertad Avanza que participó en la reunión confirmó a Télam que durante el encuentro Milei "felicitó a los candidatos por la elección realizada" y remarcó que "el objetivo de la alianza es hacer ganar a Javier en el balotaje".La dirigente libertariay apuntó contra la diputada electa Lilia Lemoine y el legislador porteño y excandidato a Jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra., expresó.Sobre la convocatoria a diferentes sectores de la oposición, la dirigente aclaró: "Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas, tenemos el objetivo de ganar en noviembre".Entre los diputados electos que se encontraban presentes en la reunión se encontraban María Celeste Ponce (Córdoba), Alfredo Olmedo (Salta), Juliana Santillán (Buenos Aires), César Treffinger (Chubut), Oscar Zago (Ciudad de Buenos Aires), entre otros.Luego, Mileiporque -según dijo- "aglutinan mucha gente" y "hacen a un gobierno inmóvil", además de admitir que "tiempo atrás" ofreció a los referentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, formar una alianza "coherente con las ideas de la libertad"."No se puede ir con coaliciones que aglutinan mucha gente heterogénea, que pueden ser exitosas para ganar elecciones pero al momento de gobernar uno va para un lado y otro para otro, y eso hace un gobierno inmóvil. Estoy convencido de que es lo que le paso a (el expresidente Mauricio) Macri", señaló Milei en una entrevista para TN.con las ideas de la libertad, y en una interna el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Y sostuve que esa alianza".Además, valoró que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio "" y consideró "un acto de grandeza" que Bullrich haya decidido acompañar la candidatura de Milei para el balotaje contra el ministro de Economía, Sergio Massa.Nosotros naturalmente tenemos diferencias por eso fuimos separados, pero enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción", expresó.Y apuntó contra otros dirigentes de JxC: "Hoy tiene que tomar partido porque si toma (una posición) neutral está apoyando a Massa"."Hay muchísima gente que ha tenido un rol destacado en el gobierno de JxC y que me parece gente sumamente valiosa que nosotros estamos dispuesto a sumar en el caso de que ellos quieran volver a intentarlo en el gobierno de LLA", reconoció.En ese sentido valoró "la política exterior del gobierno de Macri" y el rol de Bullrich como "".Sin embargo, marcó que su espacio quiere ", por ejemplo, Milei pretende que "no exista más el Banco Central", mientras que la coalición amarilla busca que "deje de emitir"."Yo no bajo mis banderas. Yo creo que el Banco Central no debe existir porque creo que la emisión monetaria es una estafa. Cualquier acción que toma el Banco Central hace daño", subrayó.