El BCRA compró u$s 250 millones esta semana y el Merval avanzó 4,9% al cierre de la rueda

El Banco Central (BCRA), esta vez por u$s 15 millones, y acumula u$s 252 millones desde el lunes, el mayor acumulado para tres días desde mediados de agosto último, que se suma a un avance de 4,9% del Merval, ante la descompresión de los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las elecciones presidenciales.Por su parte, la cotización dey mantienen una posición en retroceso respecto de máximos alcanzados el viernes último, de hasta el 21,5% en el dólar "Contado con Liquidación" (CCL).En el caso del, registró un alza del 3%, impulsado por el desarme de posiciones tras la confirmación de un escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales.Sobre el cierre de la rueda, else adelantaba levemente 0,1% respecto de su precio de apertura, para venderse a $ 888 por unidad, mientras que el Dólar MEP se negociaba a $ 872,Por su parte,, impulsado sobre todo por los bancos, que tuvieron alzas de entre el 7% el 9%.En concreto, las acciones que mejor rendimiento tuvieron fueron las de Telecom Argentina (17,2%), Termium (11,4%), Banco BBVA (8,8%), Banco Supervielle (8,6%) y Banco Galicia (7,2%).El desarme de posiciones de cobertura que operadores habían adoptado previo a las elecciones presidenciales de este domingo, que marcaron el escenario de segunda vuelta entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se hicieron notar tanto en las acciones como en los bonos de empresas argentinas.En ese contexto, el dólar CCL había cerrado el viernes pasado a $ 1.116, por lo que acumula un retroceso de 21,5% hasta este miércoles, mientras que el dólar MEP había culminado la semana última en $ 899, de modo que había caído 3% en los últimos 3 días.La especulación en torno a una victoria en primera vuelta del economista libertario, que había prometido una dolarización de la economía y que había convocado a no renovar los depósitos a plazo fijo, había atizado el mercado de cambios, ante el temor a una devaluación descontrolada si se consumaba el escenario.El volumen operado enfue de u$s 358 millones, en(MAE) se registraron operaciones por u$s 289 millones ypor u$s 996 millones.El denominado, tras haber arrancado la jornada a $ 1.100, cayó un 9% hasta $ 1.000 por unidad, mientras que en el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $ 350,10, 15 centavos arriba respecto de su última cotización.El tipo decerró a $ 365,5 promedio para la venta, mientras que el tipo de cambio para lasse sostiene en $ 734.El ministro de Economía anunció que desde ayer martes entró en vigencia un nuevo programa de incentivo exportador (PIE), que quedó abierto para todo el complejo exportador argentino por 30 días, cuyo régimen de liquidación habilita a todos los sectores a ingresar el 70% de las liquidaciones por el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) a $ 350, y un 30% por el Contado con Liquidación (CCL).