La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, dijo este miércoles que no apoyará "a ninguno de los dos candidatos" presidenciales para elen el que competirán Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), y aseguró que tampoco "voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos"."Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa", afirmó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires en su cuenta de la red social X.En su posteo, Vidal sostuvo que "siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio, porque creo en nuestros valores, en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país"."Esta mañana decidimos, en una reunión del PRO, que cada dirigente se exprese libremente", aseguró la diputada y manifestó que no cree que "lo que diga ningún político, incluyéndome, defina el voto de los argentinos"., enfatizó al respecto.También se dirigió a "los que especulan sobre que esta posición es funcional al massismo" y dijo: "quiero ser clara".En ese contexto, afirmó ser "la misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo"."Cada argentino elegirá a conciencia, sin importar lo que diga la política. Los que queremos recuperar el futuro somos mayoría", manifestó al finalizar su posteo.