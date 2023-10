Ferraro aseguró que es "vergonzoso" el apoyo de Bullrich a Milei

Maximiliano Ferraro. Foto: archivo.

El diputado nacional y titular de la, Maximiliano Ferraro, calificó como "vergonzoso" el apoyo de la "ex fórmula presidencial de Juntos por el Cambio", integrada por(LLA), Javier Milei, y afirmó que "no es momento de individualismos, de acuerdos secretos entre gallos y media noche" y "de olvidarnos de nuestros votantes".en un posteo que realizó en su cuenta de la red social X.Y aseguró que "nosotros no nos fuimos de Juntos por el Cambio y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar este espacio en base a principios, valores y una identidad clara".Además,"Lamentamos profundamente que otros hayan decidido otro camino", expresó el titular de la Coalición Cívica.Consideró que"No es momento de individualismos, de acuerdos secretos entre gallos y media noche y de olvidarnos de nuestros votantes, es momento de ser un colectivo serio de cara al futuro complejo que deberá enfrentar el país", advirtió.