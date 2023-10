Castañeira aseguró que el Nuevo MAS "va a llamar al voto contra el fascista Milei"

El nuevo MAS rechaza de plano al autodenominado libertario.

La dirigente nacional del Nuevo MAS y ex precandidata presidencial Manuela Castañeira afirmó este miércoles que su espacio "va a llamar al voto contra el fascista (Javier) Milei", quien competirá en el balotaje del 19 de noviembre contra el ministro de Economía, Sergio Massa."Vemos muchas definiciones anticipadas sobre el balotaje del 19. Está clarísimo que el Nuevo MAS va a llamar al voto contra el fascista Milei", indicó Castañeira en su cuenta de X (ex Twitter).Y agregó que "el resto de las definiciones serán debatidas en una Convención Nacional que nuestro partido realizará durante el fin de semana, sobre la base de que no queremos ni ataques a las libertades democráticas ni ajuste sin fin de la mano del FMI". Y completó: "La salida para el pueblo trabajador es por la izquierda y es anticapitalista".Este domingo los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza, Javier Milei, lograron el primer y segundo lugar respectivamente en las elecciones generales y deberán enfrentarse en una segunda vuelta para definir presidente de la Nación.Hasta el momento, diversos referentes de izquierda rechazaron intentos de acercamiento por parte de Milei, mientras que la titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, brindó este miércoles su apoyo explicitó al candidato de La Libertad Avanza.En tanto, otros integrantes de JxC, como los radicales y la Coalición Cívica, optaron por mantenerse neutrales.