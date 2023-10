Biden negó haber pedido a Israel que retrase la incursión terrestre en la Franja de Gaza

Joe Biden / Foto: AFP

Biden pidió a Netanyahu ser "extremadamente cuidadoso" en que los ataques no afecten a civiles / Foto: AFP

Solución de dos Estados

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este miércoles queterrestre en la Franja de Gaza hasta que los rehenes en manos de Hamas sean liberados."Es su decisión, pero yo no le exigí", dijo Biden al comentar sus conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu."Lo que le indiqué es que si es posible sacar a estas personas de forma segura,", agregó en un discurso y conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca.Respecto a la seguridad de los rehenes, el mandatario aseguró que ""."La cuestión es si hay alguna forma de sacarlos o no. Si podemos sacarlos, deberíamos sacarlos", comentó, a la vez que reafirmó el derecho de Israel a "defenderse".Según el Ejército israelí,a Israel, el 7 de octubre, y que se encuentran en el territorio palestino de la Franja de Gaza.Biden afirmó además que no tiene "confianza" en las cifras de víctimas civiles divulgadas por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, según recogió la agencia de noticias AFP."No tengo la menor idea de que los palestinos digan la verdad sobre el número de muertos", dijo Biden, según citó la cadena de noticias estadounidense CNN.El jefe de Estado estimó que Israel debe ser "increíblemente cuidadoso para asegurarse de que se está centrando en perseguir a la gente que está propagando esta guerra" contra el país hebreo, en lugar de a los civiles.Sin embargo, dijo estar "seguro de que han muerto inocentes" y que ese "es el precio de hacer la guerra".En cuanto al status quo en la región, Biden consideró quee"."Eso significa garantizar que Hamas ya no pueda aterrorizar a Israel ni utilizar a civiles palestinos como escudos humanos. También significa que cuando esta crisis termine, tiene que haber una visión de lo que viene después", valoró.En ese sentido,, uno para el pueblo israelí y otro para los palestinos.Ese camino "significa, israelíes, palestinos, socios regionales, líderes mundiales, para ponernos en el camino hacia la paz", dijo Biden.Sobre la utilización de los civiles "como escudo humano" dijo que eso ""Esto también supone una carga añadida para Israel. Mientras persiguen a Hamas, eso no disminuye la necesidad de operar de acuerdo con las leyes de la guerra", dijo y agregó que "Israel tiene que hacer todo lo que esté al alcance de su mano, por difícil que sea, para proteger a los civiles inocentes".Biden consideró también que la ayuda humanitaria debe fluir más rápidamente hacia el enclave palestino y añadió que estaba preocupado por los ataques a palestinos en Cisjordania por parte de los "colonos extremistas", en referencia a los israelíes que viven en ese territorio."Israelíes y palestinos merecen vivir uno al lado del otro con seguridad, dignidad y paz", dijo.