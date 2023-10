Foto: Prensa CAB

🏀Un campeón del Mundo cumple el sueño de la Selección, con la mira en Santiago 2023



✍️Franco Córdoba

"No se me dio cuando era más joven y se da hoy y lo veo como algo bárbaro" Santiago Scala y su llegada a la Selección

La experiencia de Gallizzi: “Buscamos formar un equipo sólido” El pívot santafesino es el más experimentado del seleccionado nacional, que se prepara para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y regresa al plantel nacional como referencia de un grupo que va en busca de darle rodaje a una nueva camada.



El jugador de Quimsa de Santiago del Estero, que comparte equipo y conjunto nacional con el técnico Leandro Ramella, dialogó con Télam acerca de su papel en el plantel y de cuál es el objetivo como equipo antes de jugar en Chile por el Grupo A.



“Muy contento de estar acá y con mucha alegría de estar en otro Panamericano. Mi papel es un poco el comentarle a los más chicos de qué se trata este certamen y de las disciplinas, donde lo que se vive en estos torneos es tan importante, muy lindo”, indicó Gallizzi, quien fue subcampeón del Mundo en China 2019.







El interno que vistiera las camisetas de Quilmes de Mar del Plata, Instituto de Córdoba y que llega a la “Fusión” desde el básquet uruguayo ya disputó dos Juegos Panamericanos: Toronto en 2015 y Lima 2019 y dos Copas del Mundo, donde la primera fue en España 2014, donde aprendió mucho de Luis Scola.



“En ese momento me tocaba vivirlo como un chico que se integraba en un plantel con grandes jugadores como Luis y ahora lo veo desde otro lado, con los pibes que se van sumando”, indicó el santafesino de 30 años.



Por último, la llegada de jóvenes valores que juegan en Europa, como Juan Bocca (Obradoiro, España), Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes, España), más algunos del ámbito de la Liga Nacional de Básquet como Bautista Lugarini y Agustín Pérez Tapia, de Instituto de Córdoba y San Martín Corrientes, son importantes para Gallizzi en una meta de “luchar por todo y de darle rodaje a los más chicos”.







“Como se suman chicos es muy bueno y me habría gustado hacerlo como lo hacen ellos de bien. Están avanzados, muy crecidos y con experiencias en otros países que les da un salto de calidad con una idea siempre de integrar chicos preparando camadas futuras que puedan ser exitosas”, cerró en diálogo con Télam.



El base juninensese sumó a los entrenamientos del seleccionado argentino masculino de básquet que disputará desde el próximo 31 de octubre los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde debutarán por el Grupo A ante Venezuela."Tener la ropa y poder jugar con la Selección es algo único, es el sueño que quizás todo quiere cuando juega. No se me dio cuando era más joven y se da hoy, por eso lo veo como algo bárbaro para vivir y buscaré pasarlo bien", indicó el base del Sesi Franca de Brasil en diálogo con Télam.El base que iniciara su camino en el básquet profesional con Argentino de Junín, se sumó este miércoles con Martín Cuello y Franco Baralle, los tres provenientes de Brasil ya rumbo este jueves a la capital chilena."Quiero disfrutar, no estar acá con nervios de que tenga que demostrar algo. Quiero vivirlo desde otro lado, y obvio que ojalá que nos vaya bien. Yo llegué ayer y estamos conociéndonos, creo que hice cosas como para poder estar acá y tengo ganas de vivirlo", agregó.El "Panda", de 32 años, quien vistió las camisetas de Gimnasia de Comodoro, Regatas Corrientes, San Lorenzo e Instituto de Córdoba antes de su desembarco en el básquet de Brasil donde se acaba de coronar campeón de la Copa Intercontinental, al derrotar al Telekom Baskets Bonn alemán por 70-69, en Singapur.El base será uno de los más experimentados en el plantel que comanda Ramella y siente que su función será la de brindarse por el equipo.. Me siento cómodo en eso, no sólo haciendo puntos y números, sino en esa mínima donde no se ve tanto", aseguró.Por otro lado, Scala sabe que la Selección Argentina, que debuta el 31 ante Venezuela, debe “luchar por todo”-“Acá no se habla mucho sobre qué meta hay, hoy es que las prácticas sean mejores a diario y para lo que Lea como técnico piensa en lo mejor para el equipo. Luego, cuando lleguemos allá iremos juego a juego para ir por a lo que se aspire”.La Selección masculina compartirá el Grupo A con: Venezuela, Panamá y República Dominicana, en u8na primera fase en la que los dirigidos por Ramella jugarán desde el martes 31 al jueves 2 de noviembre.Por su parte, la reclasificación y semifinales se desarrollarán el viernes 3 y las Finales el sábado 4.Los cuatro (4) equipos que finalicen en la 3ra y 4ta posición de cada grupo participarán de los juegos de reclasificación.Mientras tanto que los cuatro (4) equipos que ocupen en las primeras dos (2) posiciones de cada grupo jugarán la fase semifinal.• Martes 31:– Venezuela• Miércoles 1: Panamá –• Jueves 2:– República Dominicana- Baralle, Franco – Minas TC (Brasil)- Barral, Pedro – Obras Sanitarias (Argentina)- Bocca, Juan – Obradoiro (España)- Cuello, Martín – Flamengo (Brasil)- Gallizzi, Tayavek – Quimsa (Argentina)- Giovannetti, Lucas – Movistar Estudiantes (España)- Lugarini, Bautista – Instituto (Argentina)- Pérez, Agustín – San Martín de Corrientes (Argentina)- Ramírez Barrios, Fabián – Quimsa (Argentina)- Saiz, Javier – Instituto (Argentina)- Scala, Santiago – Sesi Franca (Brasil)- Hernández, Kevin - San Lorenzo (Argentina)La Selección masculina consiguió dos medallas de oro en Juegos Panamericanos en su historia (Mar del Plata 1995 y Lima 2019), además de 2 medallas de plata (Buenos Aires 1951 y México 1955).