Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 26 de octubre

Viernes 27 de octubre

Sábado 28 de octubre

Domingo 29 de octubre

Lunes 30 de octubre

Martes 31 de octubre

Miércoles 1 de noviembre

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escúchalo en Spotify Radio. De lunes a viernes, a partir de las 19.00, información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escúchalo en Télam Digital Podcast. entíficas de la Universidad Nacional de Quilmes desarrollan un método para descontaminar el agua y los alimentos que contienen pesticidas, particularmente el glifosato. A través de la técnica de “biorremediación”, ayudan a degradar naturalmente este insumo destinado al agro que puede ser perjudicial para el ambiente y la salud humana. Conversamos con Lorena Rojas, directora del proyecto. Escuchalo en T élam Digital y en Spotify. Por la huella del Toqui, la vida de Calfucurá. Invitados: Victoria Birchner y Leonardo Andersen.Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, entrada libre sujeta a capacidad de la sala.Fecha 9. En el estadio ‘Ciudad de Lanús’ Néstor Díaz Pérez.Relatos: Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi. Notas en campo de juego: German Berghmans y Alejandra Martínez. Arbitraje:Hernán Mastrángelo. VAR: Mauro Vigliano.Documental - 2016Corría el lento y caluroso verano de 1994, Charly García se encontraba en pleno proceso de creación de su disco "La hija de la lágrima" en su estudio de la calle Fitz Roy, un legendario búnker diseñado especialmente, donde realizaba extensos ensayos nocturnos. Una de esas noches, un joven director fue invitado a filmar una sesión donde Charly compondría y grabaría un tema aún inédito.Documental - 2022Tomer Slutzky acompaňa a su padre, el periodista argentino-israelí Shlomo Slutzky, persiguiendo a Aníbal Gauto, sospechoso de crímenes de lesa humanidad en Argentina de los 70', protegido por las autoridades israelíes por razones que remontan a las relaciones carnales entre los dos países durante la última dictadura.Tercer bloque: Gobierno de de la Rúa. El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este episodio: "Ley Banelco".Escuchalo en Télam Digital Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, Youtube Los Pumas van por el bronce del tercer puesto. Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago 'Tati' Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.Estreno. Es una producción original realizada en Córdoba desde hace 14 años. Este ciclo, curado por el director teatral Rubén Szuchmacher, surge de la necesidad de difundir la actividad teatral en todo el país. "Griegos" es una creación colectiva a partir de Agamenón, de Esquilo. Dirección escénica: Daniela Martín. Dirección audiovisual: Rodrigo Guerrero. Con Maura Sajeva, Analía Juan y Mauro Alegret.En la semana de su cumpleaños, lo mejor del espectáculo que se realizó el año pasado en homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la música nacional. Con Charly García en el escenario y las participaciones de Fito Páez, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Nahuel Pennisi, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina y más.Video. Unos 10 mil atletas de 41 países participan de los Juegos Panamericanos, en Santiago de Chile 2023, del 20 de octubre al 5 de noviembre. La competencia es muy importante para la región y nuestro país, ya que además de otorgar puntos para el ranking olímpico, dará plazas directas para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Qué deportistas argentinos ya están clasificados? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital, Youtube y redes.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escúchalo en Spotify Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago 'Tati' Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.La propuesta presenta performances de diversos artistas en un nuevo espacio artístico desde los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.Con la conducción de Daniel Aráoz y la visita del actor y humorista Sergio Gonal. El programa es un ciclo de humor que demuestra que el camino al éxito está plagado de buenos intentos pero algunos quedan en el camino.Estreno. ¿Qué son los discursos de odio y qué no son?, ¿Cuál es la relación entre la estigmatización y los discursos de odio? ¿Cómo circulan estos discursos en la vida cotidiana y en las redes sociales? Con la conducción de la periodista Ana Cacopardo, el especial analiza esta preocupación contemporánea urgente a través de voces de especialistas y personas que son víctimas de esta forma de violencia simbólica que tiene consecuencias concretas en sus vidas. Trailer Video. ¿Qué es el cambio climático?, ¿por qué es importante luchar contra él y cómo nos afecta en nuestras vidas y en la economía?. Más detalles en este nuevo capítulo de Ecointensa, con Natalia Mazzei presentando los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Télam Digital y Youtube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y en Youtube.Fecha 13. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes con testimonios a cargo de Nicolás Neuss y Mariano Escalada.Carrera en diferido.Video y radio. Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y Youtube Video. A cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano y desde Francia el reporte de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Mirálo en Télam Digital y YouTube A 40 años de las elecciones del 30 de octubre de 1983, Radio Nacional homenajea a Raúl Alfonsín desde su ciudad natal.De 7 a 9: Rosca ´n´roll con Lautaro Maislin por Nacional Rock FM 93.7De 10 a 12: Ahí Vamos, con Gisela Busaniche por Radio Nacional AM870Serie de ficción histórica - 8 capítulos - Una producción de Renacer Audiovisual.Córdoba, 1829. El país se encuentra bajo la guerra civil y los hombres han tenido que marchar a combate. Fátima, la valiente dueña de la pulpería La Andaluza y sobrina del general Bustos recientemente depuesto, sabe que las horas están contadas para ella y su gente. Desde las sombras, organiza con las mujeres la resistencia mientras busca la protección de Manco Paz, quien acaba de conquistar la ciudad. Un amor peligroso en épocas turbulentas. Capítulo 1: “Las mujeres vivimos en guerra”.Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escúchalo en Spotify Podcast. En este episodio: "Gato con guantes no caza ratones". Escuchalo en Télam Digital Estreno. Con la conducción de Matías Cadaveira, una serie documental que retrata la adolescencia como ese período tan maravilloso como desconcertante, en el que se atraviesan numerosas transformaciones. Episodio 1: Bullying:¿Qué actitud deben tomar docentes, adultos y compañeros para detener el hostigamiento? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo?Repite jueves a las 10.00, viernes a las 11.00 y sábados a las 10.00. Trailer Episodio estreno. "El Giow" propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología. Miralo por Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por Streaming en el sitio de TEC.Podés mirar esta emisión el miércoles a las 19.00 por el canal de Twitch Se llamará LRA4 Radio Nacional Salta Macacha GüemesComo parte de las celebraciones por los 100 años de YPF, el periodista Daniel Arcucci entrevista a referentes del deporte nacional acerca de sus carreras: Pepe Sánchez, Luciano de Cecco, Luciana Aymar, Guillermo Coria, entre otros protagonistas que, en cada programa, repasan no solo la carrera deportiva sino también sus historias personales.El equipo de #Ciencia del Fin del Mundo# propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso. Miralo por Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por Streaming en el sitio de TEC. Podés mirar esta emisión el jueves a la misma hora por el canal de Twitch La supercomputadora Clementina XXI, que funciona en el Servicio Meteorológico Nacional, es uno de los 100 equipos más potentes del mundo y el más poderoso de Latinoamérica. Sirve para hacer pronósticos muy precisos, pero, además hay varias iniciativas que se desprenden de ella, como convocatorias a grupos de científicos para que la utilicen en distintos proyectosEste video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. En el portal, YouTube y redes.