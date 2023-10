La ONU busca bajar la polémica con Israel, que "prepara" la incursión terrestre en Gaza

António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas / Foto: AFP.

"Creo que era necesario dejar las cosas claras, especialmente para las víctimas y sus familias" António Guterres

Israel comunicó que denegará la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas como represalia a los dichos de Guterres / Foto: AFP.

זו פשוט חרפה שמזכ״ל האו״ם עדיין לא מתנצל על האמירות המעוותות שאמר- הוא חייב להתפטר ‼️

המזכ״ל אמר אתמול בבירור, שמסע הטבח והרצח של חמאס ״לא קרה בוואקום״. כל אדם הבין היטב, שהוא האשים את ישראל או לכל הפחות גילה הבנה לטבח.

מזכ״ל שלא מבין, שלרצח של חפים מפשע אין ולא יכול להיות שום… pic.twitter.com/2xtiFIm8t5 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 25, 2023

Respaldos a Guterres

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres @antonioguterres cuenta con todo nuestro apoyo y solidaridad



Decir la verdad no es razón de dimisión. Israel debe cumplir las resoluciones de Naciones Unidas.



El orden jurídico internacional debe preservarse y es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2023

Ataques

Pedido de "alto el fuego" y ayuda humanitaria

La Franja de Gaza recibió este un cuarto convoy de asistencia a través del paso de Rafah / Foto archivo: AFP

Sin fecha para la ofensiva terrestre

Los incesantes bombardeos sobre la Franja de Gaza lanzados por Israel como represalia a la incursión sobre su terreno dejaron más de 6.500 muertos / Foto archivo: AFP.

Más reacciones

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo este miércoles que fueron "tergiversadas" sus declaraciones sobre el movimiento islamista palestino Hamas criticadas por Israel, que, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmó que "se prepara una intervención terrestre" en la Franja de Gaza, sin dar más detalles."Estoy conmocionado por las tergiversaciones de algunas de mis declaraciones en el Consejo de Seguridad, como si estuviera justificando actos de terrorismo por parte de Hamas", señaló Guterres a los periodistas. "Es falso. Es lo contrario", agregó. El jefe de la ONU señaló este martes que el "horrible" ataque de Hamas del 7 de octubre "no surgió del vacío" , sino de “56 años de una sofocante ocupación" militar sobre el pueblo palestino, lo que enfureció a las autoridades israelíes, que exigieron su renuncia, en un pedido ratificado este miércoles."Al iniciar mi intervención, dije claramente: 'He condenado inequívocamente los actos de terrorismo horribles y sin precedentes perpetrados por Hamas en Israel el 7 de octubre.'", manifestó el portugués en una conferencia reproducida por la agencia de noticias AFP.Tras señalar que efectivamente se había referido a los "agravios del pueblo palestino", insistió también en que "estos agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas"."Creo que era necesario dejar las cosas claras, especialmente para las víctimas y sus familias", subrayó el secretario general, que el martes también denunció las "claras violaciones del derecho internacional humanitario" en Gaza, sin mencionar a Israel., señalando en particular la parte de su discurso en la que había dicho que los ataques de Hamas "no se produjeron de la nada"."Señor secretario general, ¿en qué mundo vive usted?", dijo entonces el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen. "Sin duda, no es el nuestro". El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, pidió de inmediato la dimisión de Guterres, acusándolo de ser "comprensivo ante el terrorismo y los asesinatos" de Hamas."Es una vergüenza para la ONU que el secretario general no se retracte de sus palabras y ni siquiera sea capaz de disculparse por lo que dijo ayer. Debe dimitir", dijo en un comunicado.Previamente, Israel comunicó que denegará la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas como represalia a los dichos de Guterres."Debido a sus palabras, no daremos visados a los representantes de la ONU", afirmó Erdan, y agregó que, de hecho, ya se rechazó el visado del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios del organismo, Martin Griffiths.El presidente del Gobierno español en funciones,, salió a respaldar al diplomático portugués: "Lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es una pausa humanitaria" para que pueda entrar ayuda en la Franja de Gaza.Lo mismo ocurrió con el mandatario colombiano,: "Guterres cuenta con todo nuestro apoyo y solidaridad. Decir la verdad no es razón de dimisión. Israel debe cumplir las resoluciones de Naciones Unidas", expresó en la red social X (antes Twitter).El secretario general de la Liga Árabe,, también respaldó la labor del jefe de la ONU ante lo que considera un "chantaje moral y político" por parte del Gobierno israelí.En medio de estos cruces diplomáticos, los incesantes bombardeos sobre la Franja de Gaza lanzados por Israel como represalia a la incursión sobre su terreno, de acuerdo al Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamas.En las últimas horas,, en respuesta a unos disparos procedentes de ese país, que dejaron ocho soldados sirios fallecidos, mientras que también sigue abierto el frente en Cisjordania, con seis nuevos palestinos que perdieron la vida, lo que eleva a 100 los muertos en ese territorio ocupado desde la incursión de Hamas que dejó cerca de 1.400 fallecidos en Israel y la captura de más de 200 rehenes.En este contexto,para poder distribuir la ayuda de forma segura.También el papa Francisco reiteró este miércoles su pedido de ingreso de ayuda humanitaria al enclave , al tiempo que reclamó una vez más la "liberación" de los rehenes de varias nacionalidades, entre ellos varios argentinos, tomados como rehenes por Hamas., fronterizo con Egipto, que incluye agua, alimentos y medicinas, pero no combustible, necesario para hacer funcionar los generadores eléctricos en el enclave donde viven hacinadas unas 2,4 millones de personas.La situación en ese territorio podría agravarse con la eventual intervención militar terrestre sobre la que todavía no hay una fecha oficial, indicó Netanyahu en un mensaje televisado."Ya eliminamos a miles de terroristas, y esto es solo el comienzo. Al mismo tiempo, nos estamos preparando para una entrada terrestre., ni el conjunto de momentos que tenemos en cuenta, la gran mayoría de los cuales desconoce el público", dijo, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.Estas declaraciones se produjeron después de que varios medios estadounidenses, entre ellos The Wall Street Journal, informaran que Israel aceptó retrasar la incursión para que Estados Unidos pueda desplegar nuevos sistemas de defensa aérea con el objetivo de proteger a sus tropas desplegadas en Medio Oriente.Esto fue luego desmentido por el presidente estadounidense,"Lo que le indiqué es que si es posible sacar a estas personas de forma segura, eso es lo que debe hacer", agregó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.El mandatario reiteró su postura que Israel tiene derecho a responder al ataque de Hamas, pero debe hacer "todo lo posible" para proteger a los civiles, y también indicó que los ataques de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania deben "parar ahora".Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en El Cairo que una operación terrestre "masiva" de Israel en Gaza sería un "error" porque pondría "en peligro la vida" de civiles "sin proteger a Israel a largo plazo"."Si es una intervención masiva que pone en peligro la vida de la población civil, pienso que es un error (...) y también porque no protegería a Israel a largo plazo y sería incompatible (...) con el derecho internacional e incluso con las leyes de la guerra", declaró tras reunirse con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi.El presidente de otro peso pesado en la región, el turco Recep Tayyip Erdogan, dijo que Hamas no es una organización terrorista y explicó que canceló un viaje a Israel debido a sus bombardeos en la Franja de Gaza.Israel le respondió rápidamente que el mundo ya había visto los horrores causados por Hamas en sus recientes ataques y que las declaraciones de Erdogan no podrían cambiar eso.Con un tono más mediador, el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, afirmó que espera avances "pronto" en las conversaciones sobre la liberación de los rehenes , aunque tildó de "castigo colectivo" la ofensiva aérea contra la Franja de Gaza.