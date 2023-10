Macron cree que la ofensiva israelí en Gaza "sería un error"

Foto X: @EmmanuelMacron

La situation des hôpitaux de Gaza est critique. L’accès à l'électricité doit être rétabli en urgence.



J'ai décidé de nouveaux financements pour l'hôpital jordanien de Gaza et le déploiement d'un navire de notre Marine nationale et d'avions pour acheminer l’aide humanitaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2023

Une paix juste et durable est possible au Proche-Orient. La France agit contre le terrorisme, pour la protection des civils et pour que les aspirations légitimes des Israéliens comme des Palestiniens soient prises en compte. La Jordanie est un partenaire essentiel sur ce chemin. pic.twitter.com/vFVZEJEHRd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2023

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este miércoles que una operación terrestre "masiva" de Israel en Gaza sería un "error" porque, en declaraciones desde Egipto, donde anunció además que su país enviará ayuda a la Franja de Gaza."Si es una intervención masiva que pone en peligro la vida de la población civil, pienso que es un error (...) y también porque no protegería a Israel a largo plazo y sería incompatible (...) con el derecho internacional e incluso con las leyes de la guerra", declaró Macron tras reunirse con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi.Durante una comparecencia junto a su homólogo egipcio, el mandatario francés dijo que, donde cree que la ayuda debería poder entrar "sin restricciones" ante la delicada situación humanitaria que afronta la población civil, en medio de los bombardeos y el bloqueo del enclave palestino por parte de Israel, en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre.París "está movilizado para responder a las necesidades urgentes de los palestinos. Acceso a la electricidad, en particular para hospitales, acceso a agua y ayuda alimentaria", tuiteó sobre el tema. Macron, que en los últimos días se reunió con otros líderes regionales, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas , celebró el papel de Egipto en la reapertura del paso de Rafah, el único cruce fronterizo de la Franja que no está controlado por Israel, pero señaló que "la situación es crítica".Macron llamó a respetar en cualquier contexto a los civiles, alegando que "Francia no practica un doble rasero" y que "el derecho internacional se aplica a todo el mundo", en un mensaje velado tanto a las fuerzas israelíes como a los milicianos palestinos.También Al Sisi condenó cualquier acción que afecte a civiles, enfatizando acto seguido que se estaba refiriendo a "todos los civiles".El presidente egipcio, que teme que el actual conflicto pueda contagiarse a otras zonas de la región o incluso escalar a nivel mundial, reclamó la liberación de todos los rehenes.En cuanto a la ofensiva terrestre planteada por las autoridades de Israel,En el marco de su gira regional,en el Palacio Real de Amán.Allí, el monarca jordano le trasladó la "absoluta necesidad" de detener la guerra en la Franja de Gaza para evitar "una explosión" en la región.y "poner fin al ciclo de violencia a través de un horizonte político que ponga fin al conflicto palestino-israelí", y expresó que la solución debe "garantizar la seguridad" y "lograr una paz justa y exhaustiva a través de la solución de los dos Estados", según un comunicado publicado por la Casa Real jordana en su página web tras el encuentro, recogido por la agencia de noticias Europa Press.Por ello,para "detener la guerra, proteger a los civiles y poner fin al cerco contra la Franja de Gaza", al tiempo que alertó una vez más sobre el ahondamiento de la crisis humanitaria en el enclave palestino.El rey jordano insistió en la importancia de lograr la entrega de ayuda humanitaria a la Franja y reiteró su rechazo a "cualquier intento" de desplazar a los palestinos de Gaza, ya sea dentro del enclave o hacia los países vecinos, algo que en el pasado describió como "una 'línea roja'".Las autoridades de la Franja, controlada por Hamas, confirmaron hasta ahora latras los ataques del 7 de octubre del movimiento islamista palestino, que dejaron cerca de 1.400 muertos en Israel.Además, la Autoridad Palestina denunció más de un centenar de muertos en Cisjordania.